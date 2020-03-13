Gündem M4 te ilk devriye 15 Mart Pazar günü gerçekleşecek
ANKARA

M4 'te ilk devriye 15 Mart Pazar günü gerçekleşecek

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da Türk-Rus heyetleri arasında dört gündür devam eden görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğünü ve toplantıların bugün tamamlanacağını bildirdi. MSB, 15 Mart Pazar günü ilk ortak devriyenin M4 otoyolunda gerçekleşeceğini kaydetti. İdlib'de ateşkes ihlallerinin giderek azaldığını belirten askeri kaynaklar, ateşkesin sağlanması için oluşturulacak güvenli koridordan, çekilmeyen radikal unsurlara gerekenin yapılacağını vurguladı.

Haber Merkezi AA
MSB, 15 Mart Pazar günü ilk ortak devriyenin M4 otoyolunda gerçekleşeceğini kaydetti.
MSB, 15 Mart Pazar günü ilk ortak devriyenin M4 otoyolunda gerçekleşeceğini kaydetti.

Koronavirüse karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde alınan tedbirlere de değinen MSB, karargah ve birlik nizamiyelerine vücut ısılarını ölçen termal kameraların yerleştirildiğini kaydetti. Askeri kaynaklar, silah altına alınacak bedelli asker, er-erbaşların birliklerine katılım tarihlerinde ise herhangi bir ertelemenin olmayacağını duyurdu. Askeri kaynaklar ulusal ve uluslararası yapılması planlanan tatbikatlarla ilgili de "Erteleme yoluna gidebiliriz" yorumunu yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından son gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenlendi. MSB Basın ve Halka İlişkiler Şube Müdürü Yarbay Nadide Şebnem Aktop ve askeri kaynaklar özetle şunları söyledi:

Görüşmeler bugün tamamlanıyor

5 Mart’ta Moskova’da imzalanan mutabakatla, Astana ve Soçi Mutabakatlarında belirtilen hususlar saklı kalarak, temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler, 6 Mart saat 00:01’den itibaren durdurulmuştur. Rusya’da varılan mutabakatla ülkemizin sınırları rejim ve terör saldırılarına karşı daha korunaklı hale getirilmiş, bölgede istikrar ve normalleşmeye zemin hazırlanarak sivillerin korunması için önemli bir adım atılmıştır.

  • Mutabakat kapsamında Rusya Federasyonu askeri heyeti 10 Mart’da Ankara’ya gelmiş, yapılan görüşmelerde M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde tesis edilecek güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller ile 15 Mart’da başlaması planlanan Türk-Rus ortak devriyelerinin esasları ele alınmıştır. Bugün itibarıyla tamamlanacak görüşmeler olumlu ve yapıcı bir havada geçmiştir.

Canlarını yakarız
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Canlarını yakarız

İdlib'de ateşkes ihlalleri azaldı

Türk-Rus Ortak devriyesi pazar günü yapılacak. Hazırlık ve planlamalar sürüyor. Ateşkese genel olarak taraflar uyum gösteriyor. Ancak küçük gruplar tarafından bazı ateşkes ihlalleri oldu. Bu ihlaller ateşkesi bozacak seviyede değil, ihlallerin azalarak devam ettiğini söyleyebiliriz.

Bölgeden çıkmayan radikallere ne olacak?

5 Mart Mutabakatının ardından İdlib'deki TSK gözlem noktalarına yönelik herhangi bir saldırı olmadı. Gözlem noktalarına yönelik takviye ve ikmal sorunumuz yok. Gözlem noktlarımızdan ağır silahları çekme ya da gözlem noktalarından çekilme gibi bir durum söz konusu değil. Eğer bir saldırı olursa, karşılığı en ağır şekilde verilecektir.

  • M4 ve çevresinde çekilmeyeceklerini açıklayan radikal unsurlara karşı bir şey yapılacak mı?: Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, ateşkese uymayan taraflara gerekenin yapılacağını vurgulamıştı. Ateşkesin devamı için gereken neyse yapılacak.

Bahar Kalkanı Harekâtıyla birlikte 3 binden fazla vatandaşımız Askerlik Şubelerine başvurarak gönüllü askerlik hizmeti talebinde bulunmuştur. Vatandaşlarımızın müracaatları her türlü takdire şayandır.

M4’te devriye hazırlığı
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M4’te devriye hazırlığı

Koronavirüs Önlemleri

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları Karargâhları ile Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları nizamiyeleri, koronavirüs salgınına karşı giriş yapanların vücut ısılarını ölçen termal kameralarla teçhiz edildi.

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