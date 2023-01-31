Maaşı yetmeyen yaşlılara sosyal yardım önerisi

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, hazırladığı taslak raporda, yaşlıların ihtiyacına ilişkin tespit ve önerilere yer verdi. Başkanlığını AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya’nın üstlendiği komisyon, yaşlıların hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları sorunları tespit ederek alınması gereken tedbirleri belirledi. Bunlardan öne çıkanlar özetle şöyle: Yaşlılarda bakımın maliyetini ve diğer ihtiyaçlarını karşılamada emekli maaşının yetersiz kaldığı durumlarda yaşlıların sosyal yardım hizmetlerinden yararlanmaları ve devamlılığı sağlanması gerekli.