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Maaşı yetmeyen yaşlılara sosyal yardım önerisi

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, hazırladığı taslak raporda, yaşlıların ihtiyacına ilişkin tespit ve önerilere yer verdi. Bunlardan öne çıkanlar şöyle: Yaşlılarda bakımın maliyetini ve diğer ihtiyaçlarını karşılamada emekli maaşının yetersiz kaldığı durumlarda yaşlıların sosyal yardım hizmetlerinden yararlanmaları ve devamlılığı sağlanması gerekli.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, hazırladığı taslak raporda, yaşlıların ihtiyacına ilişkin tespit ve önerilere yer verdi. TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, hazırladığı taslak raporda, yaşlıların ihtiyacına ilişkin tespit ve önerilere yer verdi.

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, hazırladığı taslak raporda, yaşlıların ihtiyacına ilişkin tespit ve önerilere yer verdi. TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, hazırladığı taslak raporda, yaşlıların ihtiyacına ilişkin tespit ve önerilere yer verdi.

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, hazırladığı taslak raporda, yaşlıların ihtiyacına ilişkin tespit ve önerilere yer verdi. Başkanlığını AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya’nın üstlendiği komisyon, yaşlıların hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları sorunları tespit ederek alınması gereken tedbirleri belirledi. Bunlardan öne çıkanlar özetle şöyle: Yaşlılarda bakımın maliyetini ve diğer ihtiyaçlarını karşılamada emekli maaşının yetersiz kaldığı durumlarda yaşlıların sosyal yardım hizmetlerinden yararlanmaları ve devamlılığı sağlanması gerekli.

YAŞLI UYUMLU KONUTLAR

Toplu konut projeleri kapsamında inşa edilen konutların yaşlı uyumlu hâle getirilebilecek şekilde, uyarlanabilir konut olarak tasarlanması sağlanmalıdır. Bu süreçte oluşturulacak tasarım ilkeleri, adım adım, tüm toplu konut projelerinde yaygınlaştırılmalı, özel sektör de bu ilkeleri benimsemeye ve uygulamaya teşvik edilmelidir.


#TBMM
#Yaşlı
#AK Parti
1 saat önce
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Maaşı yetmeyen yaşlılara sosyal yardım önerisi
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