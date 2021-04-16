Maç esnasında oruç açan futbolculara moral ziyareti

Antrenman öncesi futbolcularla buluşan Mustafa Çelik ve Av. Fatih Ünal TFF 1.Lig’de oynanacak maçlarda başarılar dilerken, GZT Giresunspor maçının 10. dakikasında oyunun durmasıyla birlikte oruç açan futbolcular hakkında memnuniyetlerini dile getirdiler.
Karşılıklı görüş alışverişinin bulunulduğu ziyaretin sonunda Keçiörengücü Spor Kulubü Başkanı Sedat Tahiroğlu, ziyarette ok ve yay takdim eden Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik’e ve ABB Meclis Başkan vekili Av. Fatih Ünal’a Keçiörengücü forması hediye etti.
Ramazan'ın ilk gününde GZT Giresunspor İle oynadığı maç esnasında sahada oruç açarak gündeme oturmuştu.