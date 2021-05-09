Macaristan ve Sırbistan'la seyahat kısıtlamaları kaldırılıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile ayrı ayrı telefonda görüştü.
AŞI SERTİFİKASI İÇİN ORTAK DÜZENLEME
Görüşmelerde, karşılıklı seyahat kısıtlamalarının kaldırılması maksadıyla aşı sertifikasının tanınması hususunda ortak düzenlemeler yapılmasına ilişkin anlaşmaya varıldı.
SAĞLIK BAKANLIKLARI KOORDİNE EDECEK
Bahsi geçen anlaşma her ülkenin sağlık bakanlıkları tarafından koordine edilecek ve benzer mutabakatlar ileriki dönemde farklı ülkelerle de hayata geçirilecek.