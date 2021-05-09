Macaristan ve Sırbistan'la seyahat kısıtlamaları kaldırılıyor

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El freni çekilmeyen otomobil yokuş aşağı kaydı insanlar saniyelerle kurtuldu

Arnavutköy'de sürücüsünün el frenini çekmeden sokağa park ettiği iddia edilen otomobil, hızla sokaktan aşağı kaydı. Yokuş aşağı kayan sürücüsüz otomobil, önce park halindeki bir otomobile, ardından bir iş yerinin duvarına çarptı. Metrelerce sonra bir fabrikanın duvarına çarparak durabilen otomobilin geçtiği sokaktan saniyeler önce yürüyen vatandaşlar olası bir kazadan kurtuldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Otomobili kayan sürücü ise, "Mahalleden birileri komplo kurmuş olabilir" dedi.