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POLİTİKA

Macaristan’ın Türkiye Büyükelçisi: Gözümüz Türk savunma sanayisinin tüm ürünlerinde

Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Macaristan’ın Türkiye Büyükelçisi Viktor Matis, Türkiye'den SİHA alıp almayacaklarına ilişkin "Görüşmeler her anlamda devam ediyor" açıklamasında bulundu. İlgilerinin sadece Türk İHA/SİHA'larına olmadığını söyleyen Matis, "Bizim gözümüz Türk savunma sanayisinin tüm ürünlerinde. Değerlendiriyoruz ve her zaman en uygun olanı seçmeye hazırız" dedi.

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Macaristan’ın Türkiye Büyükelçisi: Gözümüz Türk savunma sanayisinin tüm ürünlerinde
Macaristan’ın Türkiye Büyükelçisi Viktor Matis

Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Macaristan’ın Türkiye Büyükelçisi Viktor Matis, önemli açıklamalarda bulundu.

"Gözümüz tüm Türk ürünlerinde"

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, toplantıda Türkiye'den iHA/SİHA alıp almayacaklarına değinen Büyükelçi Matis, "Bu konuda şu anda net bir plan yok" diyerek şunları söyledi:

  • Görüşmeler her anlamda devam ediyor. Sadece İHA/SİHA konusunda değil. Bizim gözümüz Türk savunma sanayisinin tüm ürünlerinde. Değerlendiriyoruz ve her zaman en uygun olanı seçmeye hazırız.

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2000'lerin başında İsrail'den İHA alabilmek için mekik dokuyan, sürekli arıza yapan HERON'ları bir türlü kullanamayan, Predatör siparişi ABD kongresine takılan Türkiye, bugün kendi İHA ve SİHA'sını üretiyor.
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