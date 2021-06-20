Macaristan’ın Türkiye Büyükelçisi: Gözümüz Türk savunma sanayisinin tüm ürünlerinde

Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Macaristan’ın Türkiye Büyükelçisi Viktor Matis, önemli açıklamalarda bulundu.
"Gözümüz tüm Türk ürünlerinde"
Sputnik Türkiye'nin haberine göre, toplantıda Türkiye'den iHA/SİHA alıp almayacaklarına değinen Büyükelçi Matis, "Bu konuda şu anda net bir plan yok" diyerek şunları söyledi:
- Görüşmeler her anlamda devam ediyor. Sadece İHA/SİHA konusunda değil. Bizim gözümüz Türk savunma sanayisinin tüm ürünlerinde. Değerlendiriyoruz ve her zaman en uygun olanı seçmeye hazırız.