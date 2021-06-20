Macaristan’ın Türkiye Büyükelçisi: Gözümüz Türk savunma sanayisinin tüm ürünlerinde Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Macaristan’ın Türkiye Büyükelçisi Viktor Matis, Türkiye'den SİHA alıp almayacaklarına ilişkin "Görüşmeler her anlamda devam ediyor" açıklamasında bulundu. İlgilerinin sadece Türk İHA/SİHA'larına olmadığını söyleyen Matis, "Bizim gözümüz Türk savunma sanayisinin tüm ürünlerinde. Değerlendiriyoruz ve her zaman en uygun olanı seçmeye hazırız" dedi.

Haber Merkezi 20 Haziran 2021, 10:00 Son Güncelleme: 20 Haziran 2021, 10:25 Diğer