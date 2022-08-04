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SİVAS

Madde bağımlılarına mesken olmuştu, şehrin kültür varlıkları arasında yer alacak

Sivas’ta madde bağımlılarının haline gelen 118 yıllık tarihi hamam restore edilerek yeniden hizmete açılacak.

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Haber Merkezi İHA
Madde bağımlılarına mesken olmuştu, şehrin kültür varlıkları arasında yer alacak
Tarihi Hamam

Kent merkezi Akdeğirmeni Mahallesi’nde bulunan 118 yıllık tarihi Şirinoğlu Hamamı, 1990 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tarihi yapı olarak tescillendi.

Tarihi hamam
Tarihi hamam

Yapı, aynı yıl Avrupa Konseyi tarafından da Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri’ne alındı. Yaklaşık 22 yıl önce kapısına kilit vurulan ve bir zamanlar Sivas’ın en büyük hamamlarından birisi olan Şirinoğlu Hamamı madde bağımlılarının yuvası haline gelmişti. Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Şirinoğlu Hamamında incelemede bulundu. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın ile Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca’dan bilgi aldı. Tarihi hamamın restore edilerek yeniden açılacağı belirtildi.

Tarihi amam
Tarihi amam
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