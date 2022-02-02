Madde bağımlısı oğlu evi yaktı: En sonunda kendi evini kundakladı bizi de yakacaktı

Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde tek katlı evde oturan madde bağımlısı, evli ve 2 çocuk babası Mert Şükrü E., tek başına olduğu sırada evi ateşe verdi. Evden çıkan yoğun dumanları görenler ise itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelip, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, Mert Şükrü E., polis merkezine götürüldü.

'GÜCÜMÜZ KALMADI, TEDAVİ OLMASINI İSTİYORUM'



Olayı duyarak gelen Sezgin E., madde bağımlısı oğlunun tedavi olmasını istediğini ve destek beklediğini söyleyerek, “Oğlum dün ailesinden ayrıldı, 1 ay uzaklaştırma aldı. Uzaklaştırmayı 3 sefer ihlal etti. Kaynanasının evini bastı, bizim evi bastı, kendi evini kırdı, döktü. Üç sefer aldılar. Üçünde de şikayetçi olandan önce eve geliyor. Ben bıktım, dayanamıyorum. Gücümüz kalmadı. En sonunda kendi evini kundakladı. Bizi de yakacaktı. Benim engelli çocuğum var. 2 gün sonra onun ameliyatı var. Hangisiyle uğraşayım? Gerekenin yapılmasını istiyorum. Madde bağımlısı oğlumun tedavi olmasını istiyorum” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 11 Kar yağışı ve soğuk havanın hakim olduğu Erzurum'da çatılarda biriken kar, gündüzleri güneşin etkisiyle eriyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşünce de saçaklarda buz sarkıtları oluşuyor. Boyları 2- 3 metreyi bulan buz sarkıtları, tehlike oluşturuyor. Can ve mal güvenliğini tehdit eden metrelerce yükseklikteki sarkıtları, itfaiyenin buz kırma timi, vinç ya da itfaiye aracının sepetine çıkıp kazma ve veya küreklerle kırıyor. Günde yaklaşık 3-4 kamyon buz kırdıklarını söyleyen itfaiyeci Fehmi Aksakallı, \"Erzurum gibi kışın ağır geçtiği illerde saçak altında yürümek çok tehlikeli. Vatandaş dikkatli olmalı. Çok sayıda insan her yıl sakat kalıyor ya da hayatını kaybediyor. Ayrıca park edilen otomobiller de sarkıtların düşmesi nedeniyle hurdaya dönüyor. Gün boyu gezip çatılarda buz arıyoruz. Gördüğümüzü çevre güvenliğini alıp kırıyoruz. Bunları hiçbir ücret almadan yapıyoruz. Her gün iki ya da üç kamyon buz kırıyoruz. 39 metre kadar uzanın vincin sepetine binip elimizdeki kazma ve kürekle çatıdaki buzları kırarak imha ediyoruz\" diye konuştu. Yakutiye ilçesi Saray Bosna Caddesi'ndeki mağazada çalışan Deha Işık, başına buz düşmesiyle yaralandığını belirterek, \"Esnaf iş yerinin önünü kürekle temizledi. Bizim mağazanın saçağında da hiç buz yoktu. Ben de temizlik yapayım dedim. Tam merdivenin oradayken birden başıma buz düştü. Kanı durduramadık, ambulans çağırdık beni üniversite hastanesine götürdüler. Film çekildik, korkulacak bir şey çıkmadı. Dört dikiş attılar\" diye konuştu. İş yerinin müşterilerini sürekli uyardıklarını söyleyen esnaf Erol Geyik ise, \"İş yerine gelen müşterilerimiz ya da yoldan geçen vatandaşlar sürekli tehdit altında. Sudan sebeplerden insanların hayatına mal olabiliyor. Belediyemizin bu çalışmasından da çok memnunuz\" dedi.<br> Buz sarkıtları tehlike saçıyor: Boyları 3 metreyi buluyor Erzurum'da uzunlukları 2-3 metreyi bulan buz sarkıtları yoldan geçenler için büyük tehlike oluşturuyor. Esnaf Deha Işık, dükkanının önünü temizlerken çatıdan düşen buz sarkıtı yüzünden başından yaralandı. Hastanede Işık'ın başına dikiş atıldı. Kentte sıcaklığın geceleri eksi 20 derecelere düşmesiyle hemen her çatıda upuzun sarkıtlar oluşmuş durumda. Ekipler gün boyunca vatandaşları uyararak sarkıtları kırmak için çalışıyor.



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FOTOĞRAF 19 Kırgızistan'ın Narın bölgesindeki Tash-Bashat köyü sakinleri uzun yıllardır Naryn Nehri kıyısında altın madenciliği ile uğraşıyor. Altın madenciliği, üretim olmayan yerdeki köylüler için önemli bir gelir kaynağı oluyor. Köylülerin tek amacı nehir kıyısında altın çıkarmak. Kış mevsiminde su seviyesinin azalması ve sığ suda çalışmanın kolaylaşması nedeniyle altın arama faaliyetleri yoğunlaşıyor. Altın madencileri her gün yaklaşık 400-500 gram altın çıkarıyor. Tash-Bashat köyünde yaşayan 24 yıldır Narın nehrinin kıyısında altın madenciliğine devam eden Esengul İsabekov, eşi ve oğlu Tölögön (fotoğrafta) da diğer madenciler gibi zor koşullarda 40 derecenin altında, özel giysiler giyerek altın arıyor. İşte o zorlu altın arama sürecinden görüntüler... Köylüler eksi 40 derecede günde 500 gram altın çıkarıyor Kırgızistan'ın Narin bölgesindeki Tash-Bashat köyü sakinleri Naryn Nehri kıyısında altın madenciliği ile uğraşıyor. Altın madencileri giydikleri özel kıyafetlerle eksi 40 derece soğuğa aldırış etmeden her gün yaklaşık 400-500 gram altın çıkarıyor. Ayrıntılar haberimizde...



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