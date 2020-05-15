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Gündem Maden ocağında koronavirüs çıktı 117 işçi karantinada
KASTAMONU

Maden ocağında koronavirüs çıktı: 117 işçi karantinada

Kastamonu’da bir maden ocağında 8 işçinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından madendeki 117 işçi için de karantina kararı verildi. İşçiler madenden çıkararak Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda 14 gün karantinaya alındı.

Haber Merkezi İHA
Maden ocağındaki işçiler 14 gün boyunca karantinaya alındı.
Maden ocağındaki işçiler 14 gün boyunca karantinaya alındı.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında 8 işçide yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine ilk olarak maden ocağında çalışan 8 işçi, geniş güvenlik önlemleri altında Kastamonu’ya getirilerek Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Şeyh Şabanı Veli Yurdunda karantinaya alındı.

Maden ocağındaki işçiler 14 gün boyunca karantinaya alındı.

117 İŞÇİ KARANTİNADA!

Ardından Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, işçilerle temas halinde olduğu düşünülen 117 işçinin de karantinaya alınmasına karar verdi.

117 işçi, güvenlik önlemleri altında Hanönü ilçesinden Kastamonu’ya getirilerek Şeyh Şabanı Veli Yurdunda karantina altına alındı.

Ayrıca maden ocağında tedbirler en üst düzeye çıkartılarak dezenfekte ediliyor.
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