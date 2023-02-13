Madende öğrendikleriyle enkazda delik açtı: Altı kişilik ailesini kurtardı

"Eşim orada bir ışık gördü, oradan açmaya çalıştı. Kızım en son anne 'sırtıma bir şey düştü, gözlerim görmüyor' dedi. Kızım tansiyondur bir şey olmaz dedim, ben buradayım dedim. Sonra eşim deliği genişletince çocukları, en son da kızımı da alıp çıkardı."