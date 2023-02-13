Madende öğrendikleriyle enkazda delik açtı: Altı kişilik ailesini kurtardı

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Müslüm Akbulut ve ailesi
Adıyaman'da yıkılan apartmanın birinci katında yaşayan ve enkazdan kendi imkanlarıyla çıkan 6 kişilik Akbulut ailesinin bir ferdinin tedavisi Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi Hastanesinde devam ediyor.
Baba Müslüm Akbulut, deprem günü gece vardiyasında çalıştığını ve geç saatte eve gelerek uyuduğu sırada sarsıntıyla uyandığını söyledi.
Uyku sersemliği ve deprem telaşıyla bir şaşkınlık yaşadıklarını anlatan Akbulut, çocuklarını alarak evden ayrılmak istediği sırada merdiven dairesinde çökme olduğunu belirtti.
Ailesiyle o kısımda sıkıştıklarını ve büyük bir korku yaşadıklarını ifade eden Akbulut, madende çalıştığı dönemde öğrendikleri sayesinde ailesini oradan çıkarmayı başardığını dile getirerek, şunları söyledi:
Baba Akbulut, yaralanan kızları Ezgi'nin, Şanlıurfa'da ameliyat edildiğini ve tedavisinin burada devam ettiğini söyledi.
Anne Leyla Akbulut, depreme uyku anında yakalandığını ve telaştan ne yapacağını bilemediğini ifade etti.