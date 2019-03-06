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İSTANBUL

Magandalıkta çığır açtı! Maltepe'de seyir halindeyken motosikletine benzin doldurdu

Magandalıkta çığır açtı

İstanbul Maltepe sahil yolunda bir motosikletli maganda, trafikte seyir halindeyken yanına gelen motosikletli arkadaşının çantasından aldığı bidondaki benzini hortumla deposuna doldurdu. Magandalıkta adeta çığır açan motosikletli, hem kendi hem sürücülerin canını defalarca tehlikeye attı.

Haber Merkezi IHA
Hareket halindeyken motosikletine benzin doldurdu.
Hareket halindeyken motosikletine benzin doldurdu.

İstanbul Maltepe sahil yolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halinde olan motosikletli bir maganda, benzinin az olduğunu görerek cep telefonuyla arkadaşını aradı. Sahil yolunda gittiği esnada ellerini gidondan çekerek cebinden telefonu çıkartıp arkadaşının arayan motosikletli, benzinin bittiğini belirterek kendisine getirmesini söyledi.

Tüm bunları yaparken hem seyir halinde olan hem de ellerinin saniyelerce gidondan çeken maganda ardından telefonu kapatıp yoluna devam etti. Bir süre sonra magandanın arkadaşı sahil yolunda seyreden genci yakaladı.

Trafikte seyir halinde deposuna benzin doldurdu


Motosikletle seyir halinde olan magandanın yanına yaklaşan diğer genç benzinin sırt çantasında olduğunu söyledi. Bunun üzerine motosikletli maganda, çantanın fermuarını açarak bidonu kendi motosikletine aldı. Bu andan sonra motosikletlinin yaptıklarına kimse akıl sır erdiremedi. Trafikteki onca aracın arasında seyir halinde olan maganda, sadece şov yapmak uğruna hem kendi hem de sürücülerin canını umursamadan bidonun ağzına hortumu taktı. Magandalıkta adeta çığır açan motosikletli genç daha sonra seyir halindeyken yedek anahtarıyla açtığı deposuna benzin doldurdu.


Defalarca yakalandı yine trafiktekilerin canını tehlikeye attı

Bir süre sonra benzini dolduran genç ardından bidonu yine motosikletle yaklaşan arkadaşının çantasına koydu. Deponun kapağını da arkadaşından geri alan maganda ardından yoluna devam etti. Daha önce trafikte ayaklarıyla motosiklet kullanmak, tek teker üstünde gitmek, motosikleti yan oturarak sürmek ve trafiği tehlikeye düşürmek gibi sebeplerden ötürü polis ekipleri tarafından yakalanan maganda, o anları kaydedip ve kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte terör estiren ve sürücülerin korkulu rüyası haline gelen magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

Seyir halindeyken deposuna benzin dolduran maganda
OYNAT 01:29
Seyir halindeyken deposuna benzin dolduran maganda
İstanbul Maltepe sahil yolunda bir motosikletli maganda, trafikte seyir halindeyken yanına gelen motosikletli arkadaşının çantasından aldığı bidondaki benzini hortumla deposuna doldurdu. Magandalık adeta çığır açan motosikletli, hem kendi hem sürücülerin canını defalarca tehlikeye attı. Ellerini de çok kez gidondan çekerek motosiklet süren maganda, o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.


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