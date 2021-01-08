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MALATYA

Mağarada esrarengiz varlık: Korkarak kaçtılar

Malatya'nın Arapgir ilçesinde, yürüyüşe çıkan 2 arkadaş, duydukları sesler üzerine girdikleri mağarada hareketli bir varlık görüntüledi. Korkuya kapılan ikili mağaradan dışarıya çıkıp, bölgeden uzaklaştı.

Haber Merkezi DHA
Mağaradaki esrarengiz varlık korkuttu.
Mağaradaki esrarengiz varlık korkuttu.

Olay, ilçeye bağlı Onar Mahallesi'nde meydana geldi. Onar Sandıklı Mağarası çevresinde yürüyüş yapan Abdullah Seçer ve Hamza Atlı, ses gelince mağara oyuğuna yöneldi.

İÇERİDEN SESLER DUYDULAR

İçeride mahsur kalan bir hayvan olabileceği düşüncesiyle mağaraya giren iki arkadaş, cep telefonunun flaşını açarak video kaydı almaya başladı.

KISA BOYLU VE HAREKETLİ BİR VARLIK!

Bu sırada mağaradaki oyuklara bakan Seçer, kısa boylu ve hareketli bir varlık gördü. Bu anları da video kaydına alan iki arkadaş, gördüklerinden korkarak dışarıya çıkıp, bölgeden uzaklaştı.

Pekmezin lezzeti buradan geliyor: Mağaradan çıkarıyorlar
FOTOĞRAF 8
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Hanönü ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kayabaşı köyünde mağaranın içerisinde bulunan beyaz toprağı çıkartabilmek için köylüler, eşeklerle yaklaşık 3 kilometre orman yolu yürüyor. Bu şekilde mağaraya ulaşan köylüler, mağaranın içerisine girerek kazma ve kürek yardımıyla toprağı kazarak çuvallara dolduruyor. Çuvala alınan toprak, mağaradan çıkartıldıktan sonra eşeklere yüklenerek yerleşim yerine getiriliyor. Burada çuvala alınan toprak, elek yardımıyla elenerek içerisinde bulunan taş veya yabancı maddelerden arındırılıyor. Bu şekilde pazara getirilen toprak kilosu 10 liradan satılırken, talep halinde ise kargo ile başka illere de gönderiliyor. Amasya, Samsun, Sinop gibi iller başta olmak üzere Türkiye’nin birçok iline mağaradan çıkartılan beyaz toprak kargo aracılığıyla gönderiliyor.
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Geçimini mağaradan çıkarttığı beyaz toprakla sağlayan Şükrü Arslan, “Mağaranın içerisinde pekmez toprağı diye bir beyaz toprak bulunuyor. Bu toprağı atalarımız, büyüklerimiz zamanında gelip buraları kazmışlar, eşmişler. Burası mağara şeklini almıştır. Bilenler buraya gelip buradan pekmez toprağı çıkartırlar. Şimdi de bizler gelip oğlumla birlikte buradan pekmez toprağı çıkartıyoruz. Buradan eşekle birlikte mağaranın yanına kadar gidiyoruz. Mağaranın içerisine kazmayla kazıp beyaz toprağı çıkartıyoruz. Çuvallara koyup çıkardığımız toprağı köye getiriyoruz. Köyde elekten geçiriyoruz. Sonra bu toprağı pazara götürüp kilosunu 10 liradan satışını yapıyoruz. Bu toprağı isteyenler alıyor, bazen de İstanbul, Sinop, Samsun, Amasya gibi illerden arayıp toprak istedikleri oluyor. Telefonla bizlere sipariş verenlere bizler de buradan kargo ile gönderiyoruz. Bu şekilde 3-5 kuruş kazanma amacıyla ekmek parası için biz bu işi yapıyoruz. Bizler, aşağı yukarı 10-15 yıldır bu toprağı çıkartıp satıyoruz” diye konuştu.
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Pekmez yapımında kullanılan meyvenin acısının olduğuna dikkat çeken Arslan, “Bunun suyunun içerisine kadınlar toprağı katıyor ve süzüyor. Suyu kazanlara koyup kaynatıyorlar. Bu toprak suyun içerisinde 24 saat civarında duruyor. Pekmez toprağı tam dibine oturduğu zaman tekrar suyunu alıp kaynatıyorlar ve pekmez oluyor. Bu sayede pekmezin acısı da gidiyor. Bu yüzden sabahları yediğimiz pekmezin lezzeti, bu topraktan geliyor, acısını bu toprak kesiyor, pekmezin lezzeti bundan gelmektedir” şeklinde konuştu.
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Mağaraya eşekle yürüyerek köyden geldiklerini anlatan Musa Arslan, “Önce eşeği traktörle köyün yakınına kadar götürüyoruz. Buradan yaklaşık 2 kilometreden fazla yol yürüyorum. Sonra mağaradan pekmez toprağını çıkartıyoruz. Bu çıkardığımız toprak pekmez yapımında kullanılıyor. Bu çıkardığımız toprakla ailemizi geçindiriyoruz” ifadelerini kullandı.
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Pekmezin lezzeti buradan geliyor: Mağaradan çıkarıyorlar
Kış mevsimi gelmeden üzüm, elma, armut gibi meyvelerden kazanlarda kaynatılarak yapılan pekmezin lezzeti, Kastamonu'da bir mağaradan çıkartılan beyaz toprak ile sağlanıyor. Kış mevsimi gelmeden özellikle kadınların evlerin önüne kurarak kazanlarda kaynatması suretiyle yapılan pekmezin lezzeti, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bir mağaradan çıkartılan beyaz topraktan geliyor. Özellikle üzüm, elma armut gibi meyvelerden yapılan pekmeze katılan beyaz toprak, pekmezin içerisinde oluşan acıyı hem emiyor hem de raf ömrünü uzatarak daha uzun sürede tüketilmesini sağlıyor. Topladıkları üzüm başta olmak üzere elma, armut gibi meyvelerden pekmez yapan üreticiler, katkısız ve organik pekmez üretiminin emek isteyen ve uzun uğraş gerektiren çok zahmetli bir iş olduğunu dile getiriyor.


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