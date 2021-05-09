Mağarada kıstırıldılar: 5 PKK'lı etkisiz

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Evlat nöbetindeki babadan dağdaki oğluna "Teslim ol" çağrısı

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ve evlatlarını geri alabilmek için nöbet başlatan aileler, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın 10’uncu gününde de eylemlerini kaldıkları otelde sürdürüyor. 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 616’ıncı gününe giren ailelerden biri olan baba Şevket Bingöl; "Dağdaki çocuklar Allah’ın izniyle tek tek gelip teslim olacaklarına inanıyorum. Herhangi biz ceza ve işkence yok, işkence ve ceza var diyenlerde yalan söylüyorlar. Çocuklarda artık bunu biliyor ve bilmeleri lazım" diye konuştu.