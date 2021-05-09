Mağarada kıstırıldılar: 5 PKK'lı etkisiz

Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Yıldırım operasyonu başarılı bir şekilde devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde teröristlerle mağarada sıcak temas sağlandığı ve çıkan çatışmada 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında bir mağarada teröristlerle sıcak temas sağlandı. Kahraman Komandolarımız çatışmada 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.https://t.co/aC7d9g2WIj#MSB #TSK pic.twitter.com/IDkUmSrsQ0
Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında bir mağarada teröristlerle sıcak temas sağlandı. Kahraman Komandolarımız çatışmada 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.https://t.co/aC7d9g2WIj#MSB #TSK pic.twitter.com/IDkUmSrsQ0— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 9, 2021