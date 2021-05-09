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POLİTİKA

Mağarada kıstırıldılar: 5 PKK'lı etkisiz

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında teröristlerle mağarada sıcak temas sağlandı. Çatışmada 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Mağarada kıstırıldılar: 5 PKKlı etkisiz
MSB tarafından paylaşılan görüntü.

Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Yıldırım operasyonu başarılı bir şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde teröristlerle mağarada sıcak temas sağlandığı ve çıkan çatışmada 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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