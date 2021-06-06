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İSTANBUL

Mağazaya müşteri gibi girdiler müşterinin çantasını çaldılar

Şişli'de, bir giyim mağazasına müşteri gibi giren 3 kadın, perdeleme yöntemiyle bir müşterinin çantasını çaldı. Mağazadaki tişörtlerden biriyle çantanın üzerini kapatıp, alışverişten vazgeçmişler gibi davranarak dışarı çıkan kadınların gerçekleştirdiği hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Mağazaya müşteri gibi girdiler müşterinin çantasını çaldılar
Mağazaya müşteri gibi girdiler müşterinin çantasını çaldılar.

Olay perşembe akşamı Osmanbey Ergenekon Caddesi'ndeki giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir üniversitede öğretim görevlisi olan Hilal Karakaş , alışveriş yapmak için mağazaya girdi. Çantasını koltuğa koyan Karakaş, giysileri incelemeye başladı. Bu sırada, mağazaya giren 3 kadın, alışveriş yapacakları izlenimi vermek için giysileri kontrol ederek Hilal Karakaş'ın yanına geldi. Tanınmamak için başörtüsü takan ve yüzlerini maskeyle gizleyen kadınların 2'si perdeleme denilen yöntemle mağaza çalışanlarını oyalarken, diğer kadın, Hilal Karakaş'a hissettirmeden çantasının üzerini mağazadaki bir tişörtle kapatarak, kucağına aldı. Kadınlar, daha sonra, alışveriş yapmaktan vazgeçmişler gibi davranarak çantayla birlikte dışarı çıkarak kayıplara karıştı.

Bir süre sonra çantasının bıraktığı yerde olmadığını fark eden Hilal Karakaş, durumu mağaza çalışanlarına ileterek güvenlik kameralarına bakmak istedi. Kamera görüntülerini izledikten sonra çantasının 3 kadın tarafından yanı başından çalındığını gören Karakaş, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
"BUNLAR BİR ŞEBEKE"

Mağaza sahibi Bahattin Çelik, öğretim görevlisi Hilal Karakaş'ın çantasını çalan 3 kadının bir süredir özellikle Arap turistlere yönelik hırsızlık olayları gerçekleştirdiğini belirterek "Bunlar bir şebeke. Aynı sistemle aynı numaraları tekrarlayıp hırsızlık yapıyorlar. Arap görünümünde geliyorlar. Özellikle Arap müşterileri tercih ediyorlar. Yüzlerini maske ile kapatıp, perdeleme sistemi yapıp hırsızlığı gerçekleştiriyorlar. Birkaç kere kayıt aldık, polise verdik. Bunun arkası kesilmiyor. Bu şebekeyi çökertmeleri gerekiyor. Çok mağdurlar var. Biz personelimizi uyarıyoruz, kendimiz tetikte oluyoruz. Özellikle yabancı turistleri mağdur etmemek için mücadele veriyoruz. Misafir olarak geldikleri Türkiye'de bu konuda sıkıntı olmadığını bildirmek için. Ama yine de kalabalığı tercih edip, yapıyorlar. Dün akşam da yine aynı şebeke, 3 kişiler. Aynı sistem; kalabalığı tercih edip perdeleme sistemiyle, elemanlarımızı oyalıyorlar, bizim ürünleri çalıp, alarm olmasına rağmen folyo ile ürünü kapatıp çantayla birlikte alıp çıkıyorlar. Geçen de bir müşterimizin 4 bin doları çalındı. Bir ay önce de 2 tane telefon çalındı. Özellikle bu bölge de takılıyorlar" diye konuştu.

"PROFESYONELCE YAPIYORLAR"

Çantasının içinde elektronik eşyaları ve okulla ilgili evraklar olduğunu söyleyen Hilal Karakaş ise "Dün sekiz sularında, akşam üzeri, alışveriş yapıyordum. Kapanmak üzereydi her yer. Çantamı önüme koydum, dizimin yanında. 3 kadın benimle birlikte girdiler. Hiçbir şey almadan çıktılar. Ve çıkarken de zaten önümü kapattıkları için mağaza müdürü ya da orada çalışanlar tam olarak orada ne olduğu görmedi. Çantanın üzerini kapatarak gittiler. Ben fark ettiğimde zaten çıkmışlardı. Herkes de alıştığı için, kimse peşine de düşmedi. Orası zaten Osmanbey. Peşine düşsek de bulamayız. En son karakola gitmek zorunda kaldım. Daha dikkatli olacağım ama yine de çok üzgünüm. 3 tane kadın şehrin bir çok yerinde bir çok mağazada bunu profesyonelce yapıyorlar" dedi.
HIRSIZLIK KAMERADA

Mağazanın güvenlik kamerasına anbean yansıyan hırsızlık görüntülerinde, yüzleri cerrahi maskeli kadınların mağazaya girişi ve Hilal Karakaş'ın yanına yaklaşması görülüyor. Kadınlardan 2'si kıyafetlere bakmak bahanesiyle çalışanları oyalarken, diğer kadın üzerini tişörtle kapattığı çantayı alıyor. Soğukkanlılıkla hırsızlık yapan kadınlar daha sonra mağazadan çıkıyor

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