Deprem anında mahallenizdeki acil toplanma yerlerini biliyor musunuz?

17 Ağustos 1999'da Marmara'da yaşanan 7.4 şiddetinde meydana gelen depremin ardından yaklaşık 17 bin insan hayatını kaybetti. Bu depremin ardından yaşanan büyük küçük her depremde vatandaşlar panik yaşarken büyük bir yıkıcı depremin ne zaman olacağını merak etmeye başladılar.

Son günlerde Türkiye'nin bir çok bölgesinde peş peşe yaşanan depremlerin ardından bugün de İstanbul'da yaşanan depremin ardından vatandaşlar deprem anında neler yapılması gerektiğini araştırmaya başladı.

MAHALLENİZDEKİ ACİL TOPLANMA ALANLARINI ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

Deprem konusunda bilgi toplamaya çalışan vatandaşlar e-devlet üzerinden afet zamanında acil toplanma alanlarını il, ilçe, mahalle ve sokak ismini girerek ev ve iş yerlerine en yakın toplanma alanlarının yerlerini öğrenebiliyorlar.

Örnek: Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'ndeki acil toplanma alanlarından bazıları.

AFAD'ın sitesinde acil toplanma alanları ile ilgili verilen bilgiler şöyle:

ACİL TOPLANMA ALANI:

Acil toplanma alanları herhangi bir afet sonrasında toplanılmaya uygun güvenli alanlardır.

ACİL TOPLANMA ALANI BİLGİSİ SORGULAMA:

Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen İstanbullular E-Devlet’e (https://www.turkiye.gov.tr) giriş yaparak “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir.

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