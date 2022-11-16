Mahalle sakinleri kadın teröristi anlattı: Fazla konuşmuyordu

İstanbul İstiklal Caddesi’ndeki hain saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashir’in Esenler’de kamufle olmak için çalıştığı tekstil atölyesi, gazeteciler tarafından görüntülendi. Esenler’de Kazım Karabekir Mahallesi’nde sokak arasında bulunan tekstil atölyesinin kapalı olduğu görülürken, mahalle sakinleri şüpheliyi anlattı.

KİMSEYLE GÖZ TEMASI KURMAZDI

Mahalle sakinlerinden Mesut Karadağ, şüpheli Ahlam Albashir’ın kimseyle göz temasının olmadığını söyledi. Zanlının her sabah kahve içtiğini belirten Karadağ, “İlk geldiğinde karı koca kalacak yerleri olmadığı için tekstil atölyesinde kalıyorlardı. Yaklaşık 4 aydır çalışıyordu. Diğer adamı hiç görmedim” dedi. Karadağ, şüphelinin kimseyle fazla konuşmadığını ve dikkati çeken bir yönü bulunmadığını söyledi.

Ahlam Albashir’in Esenler Kazım Karabekir Mahallesi’nde hem yaşadığı hem de çalıştığı tekstil atölyesi.

POŞETLE GELDİ

Mahalle sakinlerinden Barış Özen de Ahlam Albashir’ı üzerindeki kıyafetlerden tanıdığını, olay günü de aynı giysilerin üzerinde olduğunu anlattı. Zanlıyı cumartesi akşam saat 21.00 gibi gördüğünü kaydeden Özen, şöyle konuştu: “Kıyafetlerini çok iyi hatırlıyorum. O akşam da o kıyafetler üzerindeydi. Daha önce de bakkala gidip geldiğini görmüştüm. Akşam saat 21.30 civarı buraya geldi, kapıyı çalarken görmüştüm. Geldiğinde elinde bir poşet vardı.”

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