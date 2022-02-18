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KAYSERİ

Mahalleli ihbar etti: 15 bin TL ceza kesildi

Kayseri'de yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpeği beslediği mahalleli tarafından ihbar edilen Oğuzhan D.'ye, 14 bin 982 TL ceza uygulandı.

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Haber Merkezi DHA
Mahalleli ihbar etti: 15 bin TL ceza kesildi - Kayseri haberleri
Ekipler, otomobil içinde bulunan köpeğe el koydu.

Melikgazi ilçesine bağlı Becen Mahallesi Fındıklıdere Caddesi'ndeki 38 VU 582 plakalı otomobil içinde, yasaklı hayvan türlerinden pitbull gören mahalleli, polise ihbarda bulundu. Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil içinde bulunan köpeğe el koydu.

Köpeği besleyen Oğuzhan D.'ye de 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 14 bin 982 TL ceza kesildi. Pitbull cinsi köpek ise barınağına teslim edildi.

Ataşehir'de pitbull paniği
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Olay, dün öğle saatlerinde, Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Okul yakınlarındaki sokakta başıboş gezen pitbull cinsi köpek, önüne çıkan kedi ve köpeklere saldırdı.
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Yoldan geçen bazı yayaların köpeğe aldırmadıkları görülürken, bazıları ise paniğe kapıldı.
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Bir süre sokakta gezen pitbull, market önündeki iki binanın demir parmaklıları arasına girdi.
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Çevredekiler sebze sandıklarıyla arayı kapatarak, köpeği hapsetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve Ataşehir Belediyesi veteriner ekipleri, sevk edildi.
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Ekipler, sıkıştırılan köpeği aparatla yakalayıp, araca koyarak, Ataşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Tedavi Merkezi'ne götürdü.
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Mahalle sakini Yaşar Murat Ayyıldız, \"Bu köpekleri kontrolsüz ve çok saldırgan bir şekilde dolaştırıyorlar. Tehlikeli köpekler hayvan sevgisi herkeste var ama kontrolsüz olduğunda çok zararlı olabiliyorlar. Az önce de burada elleri dolu pazardan gelen insanların üzerine geliyor. Kedilere saldırıyor. Herhalde aç hayvan başıboş dolaştırıyorlar. Bu köpeklerin kontrol altına alınması lazım. Maalesef ki, bunu da yapmıyorlar. Hayvanı sevsek mi, yoksa korksak mı, ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. O yüzden daha dikkatli olmak lazım. Evet, sokak üzerinde bir anda saldırganlaştı. Herkes köpekten kaçmaya başladı. Kimi gördüyse ona saldırdı. Devlet bu köpekleri kontrol altına almalı ve bunla ilgili ilçelerde uygulama başlatabilir\" dedi.
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Emine Öksüzoğlu da, \"Bir tane başıboş pitbull köpeği okulun yanında bulunmuş. Çocuklar okuldan çıkacaklar tehlikeli bir köpek, her an saldırabilir. Geçenlerde Gaziantep'te aynı durum olmuştu. Çocuğu parçalamıştı ve çocuk hala hayat mücadelesi veriyor. Bu hayvanın sahibi kimse sokağa bırakmaması gerekir. Yoksa sokak hayvanlarına karşı değiliz. Zararsız köpekleri çok seviyoruz. Ben kendi evimde kedi bile besliyorum. Tehlikeli olanları sokağa bırakmamaları gerekiyor. Kim bırakmış bilmiyorum ama o insan cezasını çekmeli\" diye konuştu.
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Ataşehir'de pitbull paniği
İstanbul Ataşehir'de sokakta başıboş dolaşan pitbull cinsi köpeğin diğer sokak hayvanlarına saldırması çevrede paniğe yol açtı. Çevredekiler tarafından market önünde sıkıştırılan pitbull, belediye ekiplerince barınağa götürüldü.


Mahalleli ihbar etti

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