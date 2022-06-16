Mahir Ünal yeşil top konusunu ilk kez açıkladı: CHP ve İYİ Parti sözüne riayet etmedi TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 2020 yılında sosyal medyada başlattığı 'yeşil top' kampanyasıyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu. Bu çalışmanın; sosyal medyadaki küfür, hakaret ve dezenformasyonu görünür kılmak amacıyla yapıldığını ve CHP ile İYİ Parti'nin de destek vereceğini söylediklerini belirten Ünal, "CHP ve İYİ Partililer buna riayet etmediler ama çalışmamız 40 gün boyunca sürdü ve amacına ulaştı" dedi.

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