Gündem Mahir Ünal yeşil top konusunu ilk kez açıkladı CHP ve İYİ Parti sözüne riayet etmedi
POLİTİKA

Mahir Ünal yeşil top konusunu ilk kez açıkladı: CHP ve İYİ Parti sözüne riayet etmedi

TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 2020 yılında sosyal medyada başlattığı 'yeşil top' kampanyasıyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu. Bu çalışmanın; sosyal medyadaki küfür, hakaret ve dezenformasyonu görünür kılmak amacıyla yapıldığını ve CHP ile İYİ Parti'nin de destek vereceğini söylediklerini belirten Ünal, "CHP ve İYİ Partililer buna riayet etmediler ama çalışmamız 40 gün boyunca sürdü ve amacına ulaştı" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mahir Ünal yeşil top konusunu ilk kez açıkladı: CHP ve İYİ Parti sözüne riayet etmedi
Mahir Ünal

Sosyal medyada birçok kullanıcı profillerine 'yeşil top' ikonu eklemişti. O günlerde nedeni merak edilen ikonun, "AK Partili hesaplar tarafından" kullanıldığı öne sürülmüştü.

İLK KEZ AÇIKLADI

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programının konuğu oldu. Ünal, burada yaptığı açıklamalarda 'yeşil top' kampanyasıyla ilgili ilk kez konuştu.

Söz konusu çalışmanın sosyal medyadaki küfür, hakaret ve dezenformasyonu görünür kılmak amacıyla yapıldığını vurgulayan Ünal CHP ile İYİ Parti'nin de destek vereceğini söylediklerini ancak sözlerine riayet etmediklerini belirtti.

Mahir Ünal yeşil top konusunu ilk kez açıkladı: CHP ve İYİ Parti sözüne riayet etmedi
OYNAT 02:05
Mahir Ünal yeşil top konusunu ilk kez açıkladı: CHP ve İYİ Parti sözüne riayet etmedi
TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 2020 yılında sosyal medyada başlattığı 'yeşil top' kampanyasıyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu. Bu çalışmanın; sosyal medyadaki küfür, hakaret ve dezenformasyonu görünür kılmak amacıyla yapıldığını ve CHP ile İYİ Parti'nin de destek vereceğini söylediklerini belirten Ünal, 'CHP ve İYİ Partililer buna riayet etmediler ama çalışmamız 40 gün boyunca sürdü ve amacına ulaştı' dedi.

Ünal'ın açıklamaları şöyle:

  • "Bunu ilk defa burada anlatayım. Çünkü ciddi anlamda karikatürize edildi. Sosyal medya etik kurallarını yayınladık. Yayınlamadan önce, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ı aradım, İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu'nu aradım. 'Sosyal medya etik kurallarının beraberce altına imza atalım, sosyal medyada hepimizin ihtiyaç duyduğu kuralları beraber destekleyelim' dedim. İkisi de buna destek oldular. 40 günlük etik farkındalık çalışması başlattık, amacı sosyal medyadaki küfürü, hakareti görünür kılmaktı.
  • "CHP VE İYİ PARTİ SÖZÜNE RİAYET ETMEDİ AMA ÇALIŞMA BAŞARILI OLDU"
  • Bir simge kullandık, yeşil küre simgesini kullandık. Kurallara uymayı taahhüt eden sosyal medya kullanıcıları bunu kullansınlar dedik, 40 gün boyunca sürdü. Amacına ulaştı. Çalışmanın amacı hakareti, küfürü görünür kılmaktı. Bizim teşkilatlarımız buna riayet etti, CHP ve İYİ Partililer buna riayet etmediler. AK Partili hesapları deşifre etmedik. Etik ve ahlakın siyaseti olmaz. O çalışma sayesinde de 43 bin operasyonel hesap deşifre oldu. FETÖ'ye hizmet ediyorlardı."

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