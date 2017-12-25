Mahir Ünal'dan CHP'ye tepki: Anlamanızı beklemiyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyen, şehit ve gazilerin hakkını gözetmek bir yana insan hakları kisvesi altında darbeci askerleri aklamaya çalışanların, 'masum askerler öldürüldü' iftirasını yayanların bu düzenlemeyi anlamalarını elbette beklemiyoruz." ifadesini kullandı.

Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

"CHP sözcüsünün anlayacağı şekilde tekrar ifade ediyorum." diyen Ünal, düzenleme o gece canı pahasına ülkesini çıplak elleriyle savunanların hukukunu korumak için yapıldığını belirtti. Ünal, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyen, şehit ve gazilerin hakkını gözetmek bir yana insan hakları kisvesi altında darbeci askerleri aklamaya çalışanların, 'masum askerler öldürüldü' iftirasını yayanların bu düzenlemeyi anlamalarını elbette beklemiyoruz. O gece millet ülkesinin derdine düşmüşken oturduğu rahat koltuğunda televizyon izleyen, havaalanından sıvışan, tankları gördüğünde 'AKP’den kurtuluyoruz' diye alkış tutanların da bizi anlamasını beklemiyoruz. O gece daha darbe tehdidi nihayete ermemişken, milletle omuz omuza verdiğimiz mücadele devam ederken, panikle darbenin faillerinin akibetinin peşine düşenlerin de bizi anlamasını beklemiyoruz."

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"15 Temmuz gazi ve şehitlerinin yanında durmadınız"

"FETÖ'ye olan diyet borcunuzun onların avukatlığını da kapsadığını biliyorduk. Bu vesileyle bir kez daha müşahade etmiş olduk." ifadelerini kullanan Ünal, şunları kaydetti:

"Siz hiçbir zaman 15 Temmuz gazi ve şehitlerinin yanında durmadınız, onların ve yakınlarının yaşadıklarını anlamak gibi bir çabanız olmadı. FETÖ'cülerin mahkeme salonlarında şehit yakınlarına ve gazilere 'yargılanacaksınız' diye bağırmaları da sizi rahatsız ‬etmez.

Siz bu ülkenin demokrasisine ve insan haklarına kast eden terör örgütlerini perdelemek adına, milletin hukukunu koruyanları hedef alacak kadar gayri millisiniz. Yapılan düzenlemenin geçmişe dönük olduğunu bildiğiniz halde efendilerinizin kulağınıza fısıldadığı iftira ve yalanlara devam edin. Millet sizi de bizi de iyi tanıyor."