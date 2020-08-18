Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 7 ay boyunca neden sustunuz?

Kasımda yapılacak başkanlık seçimi için Donald Trump’a karşı yarışan Demokrat aday Joe Biden, haddini aşarak Türkiye’de iktidar değişikliği için çalışacağını ilan etmişti. Geçtiğimiz aralıkta çekilen videoda "Bence yapmamız gereken ona (Erdoğan'a) karşı farklı bir yaklaşım izlemek. Muhalefetin liderlerini desteklediğimizi açık şekilde belirtmeliyiz" ifadelerini kullanmıştı. Aylar sonra çıkan bu videoya tepkiler çığ gibi büyüdü.

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"Alaycı ve çirkin bir üslup"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter hesabından, "Kemal Kılıçdaroğlu, Biden'ın açıklaması kendisine sorulduğunda alaycı bir üslup ve çirkin yakıştırmalarla Fahrettin Altun'a saldırarak konuyu geçiştiriyor. Asıl soru şudur, Biden Ocak'ta 'Erdoğan'ı sizinle devireceğini' söylediğinde siz 7 ay boyunca neden sustunuz?" paylaşımında bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu Biden’ın açıklaması kendisine sorulduğunda alaycı bir üslup ve çirkin yakıştırmalarla Fahrettin Altun’a saldırarak konuyu geçiştiriyor. Asıl soru şudur: Biden Ocak'ta 'Erdoğan’ı sizinle devireceğini' söylediğinde siz 7 ay boyunca neden sustunuz? https://t.co/UPjLlD0hkx — Mahir Ünal 🇹🇷 (@mahirunal) August 18, 2020

OYNAT 02:17 ABD Başkan Adayı Joe Biden: Türkiye'de muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz New York Times'a röportaj veren Demokratların ABD Başkan adayı Joe Biden, Türkiye'de muhalefeti destekleyerek AK Parti iktidarını değiştireceğini ve en son yapabileceği şeyin 'Kürtler' (terör örgütü PKK) hakkında Erdoğan'a 'taviz vermek' olacağını söyledi. BiP'te paylaş

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