Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Mahir Ünaldan Kılıçdaroğluna sert tepki 7 ay boyunca neden sustunuz?
POLİTİKA

Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 7 ay boyunca neden sustunuz?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu Biden’ın açıklaması kendisine sorulduğunda alaycı bir üslup ve çirkin yakıştırmalarla Fahrettin Altun’a saldırarak konuyu geçiştiriyor. Asıl soru şudur: Biden Ocak'ta 'Erdoğan’ı sizinle devireceğini' söylediğinde siz 7 ay boyunca neden sustunuz?" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal

Kasımda yapılacak başkanlık seçimi için Donald Trump’a karşı yarışan Demokrat aday Joe Biden, haddini aşarak Türkiye’de iktidar değişikliği için çalışacağını ilan etmişti. Geçtiğimiz aralıkta çekilen videoda "Bence yapmamız gereken ona (Erdoğan'a) karşı farklı bir yaklaşım izlemek. Muhalefetin liderlerini desteklediğimizi açık şekilde belirtmeliyiz" ifadelerini kullanmıştı. Aylar sonra çıkan bu videoya tepkiler çığ gibi büyüdü.

Fahrettin Altun'dan muhalefete çağrı: Hala bir cevap veremediniz
GÜNDEM
Fahrettin Altun'dan muhalefete çağrı: Hala bir cevap veremediniz

Erdoğan ile başa çıkamaz: Türkiye'nin dünya çapında satranç oyuncusu bir lideri var
DÜNYA
Erdoğan ile başa çıkamaz: Türkiye'nin dünya çapında satranç oyuncusu bir lideri var

15 Temmuz’u biliyordu: Biden FETÖ'cülerin Bylock konuşmalarına konu olmuş
DÜNYA
15 Temmuz’u biliyordu: Biden FETÖ'cülerin Bylock konuşmalarına konu olmuş

"Alaycı ve çirkin bir üslup"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter hesabından, "Kemal Kılıçdaroğlu, Biden'ın açıklaması kendisine sorulduğunda alaycı bir üslup ve çirkin yakıştırmalarla Fahrettin Altun'a saldırarak konuyu geçiştiriyor. Asıl soru şudur, Biden Ocak'ta 'Erdoğan'ı sizinle devireceğini' söylediğinde siz 7 ay boyunca neden sustunuz?" paylaşımında bulundu.

ABD Başkan Adayı Joe Biden: Türkiye'de muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz
OYNAT 02:17
ABD Başkan Adayı Joe Biden: Türkiye'de muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz
New York Times'a röportaj veren Demokratların ABD Başkan adayı Joe Biden, Türkiye'de muhalefeti destekleyerek AK Parti iktidarını değiştireceğini ve en son yapabileceği şeyin 'Kürtler' (terör örgütü PKK) hakkında Erdoğan'a 'taviz vermek' olacağını söyledi.


ABD Başkanı Trump, Demokratların adayı Biden'a yüklendi: Sol kanattaki aşırılıkçıların kuklası
DÜNYA
ABD Başkanı Trump, Demokratların adayı Biden'a yüklendi: Sol kanattaki aşırılıkçıların kuklası
Abone Ol Google News
İçişleri Bakanlığından flaş hamle

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş hamle

​Ülke genelinde yarın kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak.
Lufthansayı kurtarma operasyonu

Lufthansa'yı kurtarma operasyonu

Alman hükumeti, diğer ülkelerden yardım alınmasına onay verdi.
İYİ Partili Yalım, HDPli İlçe Başkanı Duman konuşurken maskesini atıp alanı terk etti

Jose Sosa<br>Fenerbahçe'de

Jose Sosa
Fenerbahçe'de

​Arjantinli oyuncunun sözleşme detayları belli oldu.

Mide bulandıran olay

Mide bulandıran olay

Ekipler kötü kokudan çalışmakta zorlandı.
Saniye saniye kaza anı

Saniye saniye kaza anı

​Arnavutköy'de art arda makas atarken birden...
Koronavirüs<br>aşısı hazır

Koronavirüs
aşısı hazır

​Rusya'nın ardından Çin'den flaş açıklama.

​İsveç'te yaşayan gurbetçiler Türkiye'deki tedbirlerden memnun.

Bonservis almadık

Bonservis almadık

​​Kasımpaşa'nın açıklaması ortalığı karıştırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.