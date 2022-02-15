Gündem Mahir Ünaldan sözlerini çarpıtan Kemal Kılıçdaroğluna Hiç utanç duymuyor musunuz?
POLİTİKA

Mahir Ünal'dan sözlerini çarpıtan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Hiç utanç duymuyor musunuz?

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın "Uluslararası piyasalardan kaynaklanan zamları devlet yapmadı." cümlesi sosyal medya trolleri tarafından çarpıtılarak "Zamları devlet yapmadı" şeklinde servis edildi. Ünal, çarpıtılan bu sözleri grup toplantısında gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek "Bu trollüğü devam ettirmekten hiç utanç duymuyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Mahir Ünaldan sözlerini çarpıtan Kemal Kılıçdaroğluna: Hiç utanç duymuyor musunuz?
Kemal Kılıçdaroğlu - Mahir Ünal

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın söylediği "Uluslararası piyasalardan kaynaklanan zamları devlet yapmadı." şeklindeki sözlerini çarpıtan Kılıçdaroğlu, Ünal'ın "Zamları devlet yapmadı" dediğini öne sürdü.

"HİÇ UTANÇ DUYMUYOR MUSUNUZ?"

Ünal, Kılıçdaroğlu'na tepkisini Twitter üzerinden gösterdi.

"Trolleriniz 'Uluslararası piyasalardan kaynaklanan zamları devlet yapmadı.' cümlesinden 'Zamları devlet yapmadı.' kısmını keserek iki gün üzerinde tepindiler, trol dedik yüz vermedik." ifadelerini kullanan Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki siz bu trollüğü devam ettirmekten hiç utanç duymuyor musunuz?"

Kemal Kılıçdaroğlu: HDP'yi yok saymıyoruz
GÜNDEM
Kemal Kılıçdaroğlu: HDP'yi yok saymıyoruz

Kılıçdaroğlu’nun LGBT vaadine partiden destek
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu’nun LGBT vaadine partiden destek

Kılıçdaroğlu 'adayım' açıklamasını birkaç saat sonra yalanladı: Söylem içerisinde öyle oldu
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu 'adayım' açıklamasını birkaç saat sonra yalanladı: Söylem içerisinde öyle oldu
Meteoroloji gün vererek uyardı

Meteoroloji gün vererek uyardı

​Kar ve yağmur yağışı geri geliyor.
AK Partili vekil kalp krizi geçirdi

AK Parti'li vekil kalp krizi geçirdi

Fetani Battal ameliyata alındı.
Altılı muhalefet toplantısında HDP neden yok?

​Türkiye'nin 15 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.

Atık kumbara projesi

Atık kumbara projesi

​Karatay Belediyesinin bu projesiyle 1,5 hektometreküp suyun kirlenmesinin önüne geçildi.

Ordu'da araba çalan iki çocuk hakkında karar.

​Putin'den Ukrayna'ya müzakere çağrısı.

10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

​Uzaktan Sağlık Hizmeti pilot illerde uygulanmaya başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.