Mahir Ünal'dan sözlerini çarpıtan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Hiç utanç duymuyor musunuz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın söylediği "Uluslararası piyasalardan kaynaklanan zamları devlet yapmadı." şeklindeki sözlerini çarpıtan Kılıçdaroğlu, Ünal'ın "Zamları devlet yapmadı" dediğini öne sürdü.

"HİÇ UTANÇ DUYMUYOR MUSUNUZ?"

Ünal, Kılıçdaroğlu'na tepkisini Twitter üzerinden gösterdi.

"Trolleriniz 'Uluslararası piyasalardan kaynaklanan zamları devlet yapmadı.' cümlesinden 'Zamları devlet yapmadı.' kısmını keserek iki gün üzerinde tepindiler, trol dedik yüz vermedik." ifadelerini kullanan Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki siz bu trollüğü devam ettirmekten hiç utanç duymuyor musunuz?"

Trolleriniz “Uluslararası piyasalardan kaynaklanan zamları devlet yapmadı.” cümlesinden “Zamları devlet yapmadı.” kısmını keserek iki gün üzerinde tepindiler, trol dedik yüz vermedik. Peki siz bu trollüğü devam ettirmekten hiç utanç duymuyor musunuz? pic.twitter.com/pYaDtvrkvz REKLAM February 15, 2022

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