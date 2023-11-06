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Mahkeme Başsavcılığın talebini kabul etti: Dilan ve Engin Polat çiftinin 27 şirketine kayyum atanacak

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat, Engin Polat ve yakınlarına ait olan 27 şirkete kayyum atanmasını talep etmişti. Talebi değerlendiren mahkeme 27 şirkete kayyum atanmasına karar verdi.

19:04 - 6/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 19:34 - 6/11/2023 Pazartesi
DHA
Dilan Polat - Engin Polat

Dilan Polat - Engin Polat

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan ve Engin Polat soruşturmasında 27 şirkete kayyum atanması talebi mahkeme tarafından kabul edildi. 



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edildi. 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu sanıklar bugün sabaha karşı cezaevine sevk edildi. Soruşturma kapsamında bugün adliye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Böylelikle 14 şüpheli tutuklanırken 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 



Çiftin 27 şirketine kayyum atanacak


12 Ekim tarihinde Dilan ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Polat çifti soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat, Engin Polat ve yakınlarına ait olan 27 şirkete kayyum atanmasını talep edilmişti. Talebi değerlendiren mahkeme 27 şirkete kayyum atanmasına karar verdi.



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