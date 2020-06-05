Mahkemede skandal: Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Bursa 2. İdare Mahkemesi son yıllarda verdiği skandal kararlarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ve Bursa Barosu, 2013 yılında onaylanan 1/25000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Planı değişikliği kararlarının iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve arazi sahibi Albayrak Holding’e karşı dava açtı. Davaya bakan Bursa 2. İdare Mahkemesi, söz konusu bölgenin sanayi alanı olarak değil de tarım arazisi olarak kullanabileceği değerlendirmesinde bulunarak bakanlık onaylı planın iptaline karar verdi.

MAHKEMEDEN HASMANE TUTUM

Bursa 2. İdare Mahkemesinin kamuoyunu ilgilendiren dosyalarda verdiği ve büyük tepkilere yol açan pek çok skandal kararları hakkında Albayrak Grubunun bünyesinde yer alan Yeni Şafak Gazetesi’nde yayınlanan haberler, mahkeme tarafından bu dosyada hasmane tutum sergilenmesine neden oldu. Öyle ki Bursa 2. İdare Mahkemesi Başkanı Önder Gülaçtı, dosyada bilirkişi görevlendirmesi dahi yapmadan verdiği teamüllere ve hukuka aykırı olan kararı Danıştay tarafından bozuldu. Danıştay, bilirkişi incelemesi yaptırılmadan karar verilemeyeceği gerekçesiyle dosyayı İdare Mahkemesi’ne iade etti.

TARAFLI BİLİRKİŞİ ATADILAR

Ancak Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin skandallar zinciri, plan ihtilafında taraf olan TMMOB Şehir Plancıları Bursa Şubesi Başkanlığını yapan Füsun Uyanık’ı bilirkişi olarak atamasıyla devam etti. Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin skandal kararında imzası olan hakim Umut Yardımcı’nın 15 Temmuz Darbe girişiminden sonra FETÖ üyeliğinden meslekten ihraç edilmesi dosyadaki hukuksuzluğun adeta ispatı oldu.

REKLAM

‘TARIM ARAZİSİ OLURSA ZARAR GÖRÜR’

Mahkeme davalı tarafın Uludağ Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde Ziraat Yüksek Mühendisi, Yüksek Peyzaj Mimarı, İnşaat Yüksek Mühendisi ve Yüksek Şehir Plancısı olarak görev yapan profesörlerin olumlu bilirkişi raporunu da görmezden geldi. Söz konusu bilirkişi raporunda arazinin tarım olarak kullanılmasının İznik Gölü’ne zarar vereceği değerlendirmesi dikkate alınmadı.

RAMSAR BÖLGESİNDEYMİŞ GİBİ KARAR VERDİ

Mahkeme planın iptal gerekçesinde bölgenin RAMSAR bölgesi olduğunu öne sürdü. RAMSAR bölgesi ise uluslararası öneme sahip olan sulak alanlar olup, yeryüzünün en zengin ve üretken ekosistemlerini içinde barındıran, nadir bölge anlamına geliyor. Türkiye’de 14 RAMSAR alanı, 46 ulusal önemi haiz sulak alan bulunurken, taşınmazın bulunduğu İznik Gölü, Türkiye’de tescil edilmiş RAMSAR sulak alanları içerisinde yer almamasına rağmen mahkeme tarafından içerisindeymiş gibi karar verildi.

ÇEVRESİNDEKİ TESİSLER GÖRMEZDEN GELİNDİ

Mahkeme karar verirken, bölgede çok sayıda bulunan çağın gerekliliklerine uygun olmayan teknolojik donanımlara sahip sanayi tesisinin olmasını görmezden geldi. Söz konusu alanda yapılması planlanan son teknolojik donanımlarla gerçekleştirilecek olan sanayi bölgesinin önüne set koyarak, bölgede yaşanacak istihdamı da engelledi.

Bu ilk kararları değil

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam eden termik santral inşaatı, çevreye zarar verdiği gerekçesiyle durdurulmuştu. Kararda FETÖ ve örgüt üyesi hakimlerin etkili olduğu kamuoyuna yansırken, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin Bursalı sanayicilerin enerji umutlarını söndüren 24 Ekim 2015 tarihli kararıyla durdurulan inşaat için ‘çevreyi kirletiyor’ algısı oluşturuldu. Olumlu ÇED raporunu görmezden gelen mahkemenin üyeleri projeyi iptal etti.

REKLAM

CHP’li kimliğini yok saydılar

Bursa’daki sanayicileri rahatlatması planlanan enerji santrali inşaatını olumlu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna karşı 2015 yılında durduran Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin bir diğer kararı da öncekini aratır türden. Mahkeme, CHP Bursa Osmangazi İlçe Başkanı İsmet Karaca’nın açtığı davayı, siyasi sıfatını göz önünde bulundurmadan en yüksek teklifi veren Ensar Vakfı’nın kazandığı bir gayrimenkul kiralama ihalesiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.