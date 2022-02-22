Gündem Mahkemeden İBBye ret Kentsel Dönüşüm projesinin iptali için açılan davayı kaybettiler
POLİTİKA

Mahkemeden İBB'ye ret: Kentsel Dönüşüm projesinin iptali için açılan davayı kaybettiler

İstanbul Esenler'de yapılan kentsel dönüşüm projesinin iptali için dava açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, davayı kaybetti. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yaptığı açıklamada, "İstanbullulara '5 yılda 100 bin konut' sözü veren CHP’li İBB Başkanı, anlaşılan kendi sözünü tutmayınca bu sefer de yapanı engelleme peşine düştü" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Mahkemeden İBBye ret: Kentsel Dönüşüm projesinin iptali için açılan davayı kaybettiler
İBB, Esenler'de kentsel dönüşüm projesinin iptali için açılan davayı kaybetti.

Esenler Belediyesi'nin gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesinin iptali için İBB tarafından açılan davaya ret kararı geldi. Esenler Belediyesi Başkanı Tevfik Göksu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "5 yılda 100 bin konut" sözü veren CHP'li İBB Başkanı, anlaşılan kendi sözünü tutmayınca bu sefer de yapanı engelleme peşine düştü" ifadelerini kullandı.

"Engelleme peşine düştüler"

Tevfik Göksu'nun paylaşımının tamamı şöyle: "Esenler'de gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin iptali için dava açan CHP'li İBB, davayı kaybetti. İstanbullulara "5 yılda 100 bin konut" sözü veren CHP'li İBB Başkanı, anlaşılan kendi sözünü tutmayınca bu sefer de yapanı engelleme peşine düştü"

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