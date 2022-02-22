Mahkemeden İBB'ye ret: Kentsel Dönüşüm projesinin iptali için açılan davayı kaybettiler

Esenler Belediyesi'nin gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesinin iptali için İBB tarafından açılan davaya ret kararı geldi. Esenler Belediyesi Başkanı Tevfik Göksu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "5 yılda 100 bin konut" sözü veren CHP'li İBB Başkanı, anlaşılan kendi sözünü tutmayınca bu sefer de yapanı engelleme peşine düştü" ifadelerini kullandı.

"Engelleme peşine düştüler"

Tevfik Göksu'nun paylaşımının tamamı şöyle: "Esenler'de gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin iptali için dava açan CHP'li İBB, davayı kaybetti. İstanbullulara "5 yılda 100 bin konut" sözü veren CHP'li İBB Başkanı, anlaşılan kendi sözünü tutmayınca bu sefer de yapanı engelleme peşine düştü"

Esenler’de gerçekleştirdiğimiz Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin iptali için dava açan CHP’li İBB, davayı kaybetti.



İstanbullulara “5 yılda 100 bin konut” sözü veren CHP’li İBB Başkanı, anlaşılan kendi sözünü tutmayınca bu sefer de yapanı engelleme peşine düştü. pic.twitter.com/YZL3A8Rb7D REKLAM February 22, 2022

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