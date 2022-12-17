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ANKARA

Mahkemeden 'ikinci iş' kararı

Yargıdan ikinci bir işte çalışanlar ile ilgili önemli bir karar geldi. Bir işveren çalışanını sözleşmeye uymadığı gerekçesiyle işten çıkardı, mahkeme de bunu haklı buldu. Ancak karar bir üst mahkemeden döndü.

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Mahkemeden ikinci iş kararı
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Artan harcamalar ve hayat pahalılığı nedeniyle özellikle büyükşehirlerde pek çok kişi çareyi ikinci bir iş yapmakta arıyor. İkinci işte çalışanlar bu durumu genellikle işverenlerden gizliyor. Bu nedenle işsiz kalma korkusu yaşayan vatandaşlar için örnek olabilecek bir dava görüldü. İstanbul’da kurye olarak çalışan bir işçi, mesai saatleri dışında başka bir işte daha mesai yaptı.

Patron haklı fesih yaparak işçiyi tazminatsız işten çıkardı. İşçi tazminat için dava açtı.

İŞ MAHKEMESİ GEÇERLİ FESİH DEDİ

İş mahkemesi, işten çıkarmayı "geçerli fesih" sebebi saydı. Konu istinaf mahkemesine taşındı.

İşveren, istinaf mahkemesi dilekçesinde çalışana başka bir işte çalışamayacağına dair yasak konulduğunu belirtti.

İşçi ise işe girerken de bu durumun bilindiğini savundu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi işçiyi haklı buldu.

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