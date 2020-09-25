Mahkumlara müjde: Cezaevlerinde görüntülü görüşme dönemi başlıyor

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, Ceza İnfaz Kurumlarında bulunanların yakınları ile görüntülü görüşebilmesini sağlayan teknolojik yenilikten bahsederek, pilot uygulamanın 1 Ekim 2020 tarihinde Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda başlatılacağını bildirdi.

Ayrıca Çekin, (selefi gruplar) silahlandığı iddia edilen gruplara yönelik İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Haftada 30 dakika izin

Geçtiğimiz aylarda, hükümlü ve tutukluların, gerekli teknik altyapının oluşturulmasının ardından haftada 30 dakika yakınlarıyla görüntülü görüşebileceği açıklanmıştı. Ayrıca ilave edilen 30 dakika için 3 görüşme hakkı verilecek, bu görüşme görüntülü veya sesli gerçekleştirilebilecek. Görüntülü görüşme sistemi, oda veya koğuş içine ya da idarece uygun görülen yerlere kurulacak. Terör örgütü ve suç örgütü üyelerinin görüntülü görüşme yapması cezaevindeki tutum ve davranışlarına göre belirlenecek.

GÜNDEM Cübbeli Ahmet Hoca 'dernekler silahlanıyor' iddiası üzerine savcılık tarafından ifadeye çağırıldı

OYNAT 01:48 Cübbeli Ahmet: Tarikatlar Takibe Alınmalı CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünde ekrana gelen Tarafsız Bölge programına kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü konuk oldu. Bazı tarikatların dış güçlerle bağlantısının bulunduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet, Amerika ile bağlantısı olanların ortada olduğunu ifade etti. Rusya ve Almanya ile bağlantılı olan tarikatların da bulunduğunu belirten Cübbeli Ahmet, istihbarat birimlerinin tarikatları takibe alması gerektiğini söyledi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Cezaevlerinde 'görüntülü görüşme' dönemi başlıyor: Haftada 30 dakika ve 3 hak

OYNAT 00:00 Cezaevlerinde koronavirüs önlemi Koronavirüs karşı alınan önlemler kapsamında Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bazı tedbirler alındı. Kurumlara giren hükümlüler ve ziyaretçiler termal kamerayla tek tek kontrol edilecek. Ayrıca kampüsteki tüm alanlar dezenfekte ediliyor. BiP'te paylaş

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