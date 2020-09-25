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Gündem Mahkumlara müjde Cezaevlerinde görüntülü görüşme dönemi başlıyor
POLİTİKA

Mahkumlara müjde: Cezaevlerinde görüntülü görüşme dönemi başlıyor

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, Ceza İnfaz Kurumlarında bulunanların yakınları ile görüntülü görüşebilmesini sağlayan teknolojik yenilikten bahsederek, pilot uygulamanın 1 Ekim 2020 tarihinde Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda başlatılacağını bildirdi. Ayrıca Çekin, (selefi gruplar) silahlandığı iddia edilen gruplara yönelik İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, Ceza İnfaz Kurumlarında bulunanların yakınları ile görüntülü görüşebilmesini sağlayan teknolojik yenilikten bahsederek, pilot uygulamanın 1 Ekim 2020 tarihinde Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda başlatılacağını bildirdi.

Ayrıca Çekin, (selefi gruplar) silahlandığı iddia edilen gruplara yönelik İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Haftada 30 dakika izin

Geçtiğimiz aylarda, hükümlü ve tutukluların, gerekli teknik altyapının oluşturulmasının ardından haftada 30 dakika yakınlarıyla görüntülü görüşebileceği açıklanmıştı. Ayrıca ilave edilen 30 dakika için 3 görüşme hakkı verilecek, bu görüşme görüntülü veya sesli gerçekleştirilebilecek. Görüntülü görüşme sistemi, oda veya koğuş içine ya da idarece uygun görülen yerlere kurulacak. Terör örgütü ve suç örgütü üyelerinin görüntülü görüşme yapması cezaevindeki tutum ve davranışlarına göre belirlenecek.

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