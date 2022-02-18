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ADANA

'Mahrem imam'dan itirafçı olabilecek FETÖ'cülere talimat: Çözülmeyin!

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri öğrenci mahrem imamı" olduğu iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapse çarptırılan S.A. hakkındaki gerekçeli kararda, sanık tarafından etkin pişmanlık hükümleri kapsamında örgütle ilgili ayrıntılı bilgi verebilecek kişilere şifreli haberleşme programı üzerinden "çözülmeyin" şeklinde talimat iletildiği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Mahrem imamdan itirafçı olabilecek FETÖcülere talimat: Çözülmeyin!
FETÖ'nün "askeri öğrenci mahrem imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık S.A için gerekçeli karar yazıldı.

FETÖ'nün "askeri öğrenci mahrem imamı" olduğu iddiasıyla 15 Şubat 2021'de tutuklanan sanık S.A'ya Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 19 Ocak'ta "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan verilen 7 yıl 6 aylık hapis cezasının gerekçeli kararı yazıldı.

Kararda, FETÖ'nün yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, "kendisinden olmayanlar" üzerinde oluşturduğu baskı, 15 Temmuz darbe girişiminin nasıl yapıldığı ve örgütün mahrem yapılanması anlatıldı.

Sanık S.A'nın yargılama sırasında inkar etmesine karşın bir ürün satış sitesi uygulaması görünümündeki, verilerin geri getirilemez şekilde silinmesini sağlayan "Colornote" adlı programın cep telefonuna yüklü olduğu kararda belirtildi.

Aynı zamanda şifreli haberleşme uygulaması olarak da örgütün mahrem yapılanmasınca bu programın kullanıldığı anlatılan kararda, sanığın da "Colornote" üzerinden haklarında işlem yapılmış çok sayıda FETÖ mensubuyla irtibat kurduğu ifade edildi.

  • Sanık S.A'nın özellikle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyebilecek örgüt mensuplarına bu program üzerinden talimatlar verdiği vurgulanan kararda, "S.A'nın çözümlenen mesajlaşma içeriklerinde örgütün çökertilmesi adına yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında, sanığın etkin pişmanlık beyanında bulunan kişilere, örgütsel eylemlerin gizliliğini sağlamak için 'çözülme' ve 'ele verme' şeklindeki talimatları 'Colornet' üzerinden verdiği, FETÖ'nün faaliyetlerini sürdürme çabalarına dair konuşmalar gerçekleştirdiği belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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Avrupa'ya kaçma talimatı vermiş

Kararda, sanığın FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında "Arif", "Sabri" ve "Seyfi" kod adlarını kullandığı, haklarında soruşturma yürütülen örgüt mensuplarına yasa dışı yollarla Avrupa'ya kaçma talimatları verdiği ve hangi ülkelere rahatça iltica edilebileceğini anlattığı kaydedildi.

S.A'nın cep telefonunda örgütsel dokümanların şifreli olarak saklandığı kriptolu not kayıt uygulamaları olduğu ve FETÖ elebaşının kaleme aldığı makale ile kitabın dijital halinin de burada bulunduğu gerekçeli kararda yer aldı.

Kararda, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık A.F'nin, "S.A'nın düzenlediği sohbet toplantılarında bulundum. Kendisi örgütsel askeri mahrem yapılanmada gizlilik için kod isim kullanıyordu. Askeri okulu kazanan öğrencilere hangi konularda sohbet toplantısı yapacağımızı S.A. belirliyordu." şeklinde itirafına yer verildi.

Hakkındaki FETÖ soruşturması kapsamında, gerekçeli kararda beyanlarına yer verilen A.A. da örgütte "ilköğretim mesulü" olarak görev yaptığını belirterek, "Sanık S.A. ise o dönemde ilkokul öğrencilerini örgüte kazandırarak askeri okullara yönlendiriyordu." ifadesini kullandı.

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Üst sınırdan ceza aldı

Kararda, dijital materyal tespit tutanağı, tanık beyanları, Bank Asya hesap hareketleri ve örgüt mensuplarıyla irtibatı dikkate alındığında sanık S.A'nın FETÖ üyesi olduğunun anlaşıldığı bildirildi.

Sanığın, FETÖ içerisinde verilen görevleri sorgulamaksızın kabul ederek örgütle olan organik bağını ortaya koyduğu anlatılan kararda, S.A'nın "silahlı terör örgütüne üyelik" suçunu işlediği ve üst sınırdan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Kararda, sanığın suçunu teyit eden çok sayıda delil bulunmasına karşın sadece inkar odaklı savunma yaptığı bilgisine de yer verildi.

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