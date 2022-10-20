Makas atarken kaza yapan aracın motoru yola düştü

Kaza, saat 19.30 sıralarında E-5 Bakırköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 EPL 273 plakalı araç yolda makas atarak ilerlediği sırada 34 SR 3765 ve 34 CCN 940 plakalı araçların arasından geçmeye çalışırken önce iki araca, sonra da bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle makas atan aracın motoru yolun ortasına düştü.
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Kaza, saat 19.30 sıralarında E-5 Bakırköy mevkiinde meydana geldi.
İddiaya göre, 34 EPL 273 plakalı araç yolda makas atarak ilerlediği sırada 34 SR 3765 ve 34 CCN 940 plakalı araçların arasından geçmeye çalışırken önce iki araca, sonra da bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle makas atan aracın motoru yolun ortasına düştü.
Bakırköy'de kaza yapan otomobilin motoru yol ortasına düştü
Bakırköy'de kaza yapan otomobilin motoru yol ortasına düştü
Bakırköy'de kaza yapan otomobilin motoru yol ortasına düştü
Bakırköy'de kaza yapan otomobilin motoru yol ortasına düştü
Kaza anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Görüntülerde 34 EPL 273 plakalı aracın iki otomobilin arasına bir anda daldığı, ikisine de yandan çarptığı, sonrasında da savrulduğu ve bariyerlere çarparak durdurduğu görülüyor.
Bakırköy'de makas terörü: Aracın motoru yolun ortasına düştü
Bakırköy E-5 Kara Yolu'nda makas atarak ilerleyen aracın iki arabaya ve bariyerlere çarparak yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Çarpmanın etkisiyle makas atan aracın motoru yolun ortasına düştü.
Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı
Kaza anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde 34 EPL 273 plakalı aracın iki otomobilin arasına bir anda daldığı, ikisine de yandan çarptığı, sonrasında da savrulduğu ve bariyerlere çarparak durdurduğu görülüyor.
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Kaza, Tepebaşı Mahallesi, Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Sapanca istikametine ilerlemekte olan Furkan B. idaresindeki 41 NY 128 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde giden Gülçin İ. idaresindeki 34 FSE 905 plakalı otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 41 NY 128 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Gülçin Turgut S. idaresindeki 34 EFH 747 plakalı BMW marka lüks otomobile çarparak durabildi.
3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında sürücü Furkan B. ile araçta yolcu olarak bulunan Safa Ç., Levent Efe Ş. ve Eymen K. yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince araçta sıkışan 1 yaralı sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Yaralılar, bölgedeki ilk müdahaleleri sonrasında Sapanca İlçe Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Furkan B. ile Eymen K. buradaki ilk müdahaleleri sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polisin inceleme başlattığı kazada, Mercedes ve BMW marka lüks otomobillerin adeta kağıt gibi ezilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
Lüks otomobiller kağıt gibi ezildi: Sakarya'daki zincirleme kazada dört yaralı var
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Polisin inceleme başlattığı kazada, Mercedes ve BMW marka lüks otomobillerin adeta kağıt gibi ezilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.