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ANKARA

Maket polis aracını gerçek sanıp kaçtılar: Üç kişi uyuşturucuyla yakalandı

Ankara'da yol kenarındaki maket polisi gerçek sanarak kaçan ve vatandaşın ihbarıyla 28 bin uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi hakkında, 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Haber Merkezi DHA
Maket polis aracını gerçek sanıp kaçtılar: Üç kişi uyuşturucuyla yakalandı
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Ankara'nın Yapracık mevkisinde yol kenarındaki maket polis aracını gerçek sanarak otomobille duran ve geri manevra yapmaya çalışan sürücüden şüphelenen biri, polise ihbarda bulundu. Plakası bildirilen aracın sürücüsü, Polatlı girişinde polisin 'Dur' ihtarına uymadı. Kovalamaca sonucu durdurulan araçta bulunan 3 kişi, yakalandı.

Araçta 28 bin uyuşturucu hap ile metamfetamin ele geçirildi

Araçta 2 torba içinde, 28 bin uyuşturucu hap ile bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunun uyuşturucu maddenin kime ait olduğunu bilmediğini iddia eden Erinç Arslangöz (31), Zeki Özdoğan (21) ve Gürkan Karaoğlan (31) tutuklandı. 3 kişi hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 15’er yıl hapis ve 30 bin güne kadar adli para cezası talebiyle dava açıldı.

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"Hapları Ulus'ta teslim alıp, parayı da elden verdim"

Ankara 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan sanıklarda Zeki Özdoğan, savunmasında, sosyal medyada açık kimlik ve adres bilgilerini bilmediği kişiden uyuşturucu hapları satın aldığını söyleyerek, "Hapları Ulus’ta teslim alıp, parayı da elden verdim. Uyuşturucuyu yine sosyal medya hesabımdan açık kimliğini bilmediğim 'Serhat' adlı kişiye sattım. Teslim etmek için araca ihtiyacım vardı. Mahalleden tanıdığım diğer sanıkları görünce araçlarına bindim. Uyuşturucudan ikisinin de haberi yoktu." dedi.

Tanık polis: Maket polis aracına 100 metre kala durmuşlar

Duruşmada tanık olarak dinlenen polis amiri, o akşam nöbetçi olduğunu, ihbar hattını arayan kişinin, Ankara ile Polatlı arasında bulunan Yapracık mevkisinde siyah aracın tepe lambası yanıp sönen maket polis aracına yaklaşık 100 metre kala durduğu ve geri manevra yaparak kaçtığı ihbarında bulunduğunu söyledi. Tanık polis, araç bilgilerinin bölge ekiplerine bildirildiğini, Polatlı girişinde polis ekiplerince önünün kesildiğini ancak sürücünün durmayarak kaçması üzerine şüphelilerin takip sonucu yakalandığını anlattı.

  • Sanık ve tanık beyanlarının ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

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