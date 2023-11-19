Maksatları büyük İsrail'in önünü açmak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gazze’de yapılan soykırımın hedefinin büyük İsrail’in önünü açmak olduğunu söyledi. Erbakan, tvnet canlı yayınında İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İslam dünyasının bir araya gelerek Gazze için ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Erbakan, “Bizim ne kadar güçlü olmamız gerektiği bir kez daha görüldü” dedi. ABD’nin işgalcilere verdiği desteğe değinen Erbakan, “ABD kurulduğu günden beri başkan, başkan yardımcısı, dışişleri bakanı ve Pentagon mutlaka Siyonizm’in adamı olmak mecburiyetindedir. Maksatları ‘Büyük İsrail’ planının önünü açabilmek” diye konuştu.

Türkiye’nin İsrail’in katliamlarına karşılık atması gereken adımlarla ilgili çağrıda bulunduklarını ifade eden Erbakan, “Biz bir misilleme olarak İncirlik Üssü’nü kapatalım dedik. Kürecik’teki füzenin kapatılmasını istedik, burası direkt Demir Kubbe ile entegre. Bir de Azerbaycan petrolü, bu sevkiyatı da engelleyelim çağrısında bulunmuştuk” ifadelerini kullandı.





AMBARGO ÇAĞRISI

Katliamın sonlandırılması için Türk askeriyle beraber diğer ülke askerlerinin bir barış gücü oluşturulabileceğini dile getiren Erbakan, İslam dünyasındaki liderlerin tepkilerinin yetersiz kaldığını söyledi. Erbakan, “Doğal gaz, petrol ve suyun yüzde 55’i Müslüman ülkelerin elinde. Buralardan gerekli tepkiler ve ambargolar gelmiyor. Türkiye kadar bu işle dertlenen bir ülke göremiyoruz. Fiili bir adım konusunda bir sonuç olmadı” diye konuştu.



