Malatya Büyükşehir spor yatırımlarıyla gençleşiyor

Malatya’da Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla ‘Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni’ düzenlendi. Törende imzalanan protokellerle, Malatya’nın 70 yıllık spor yatırımları planlandı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Sayın Bakanımız, Malatyamızın 50 yılını, önümüzdeki vizyon anlamında 70 yılını kapsayan sportif yatırımlarla Malatyamızı şereflendirdi” dedi. Gürkan konuşmasına şöyle devam etti:

3 AYRI NOKTAYA SPOR KOMPLEKSİ

İmzalanan protokoller kapsamında Malatya’da 12 ilçeye, 1 gençlik kampı, 3 tenis kortu, 1 bocce sahası, 2 yarı olimpik yüzme havuzu, 3 gençlik merkezi, 1 cirit sahası, 1 hokey salonu, 3 spor salonu, 7 basketbol ve voleybol sahası, 7 sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 6 nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası ve 200 basketbol sahası yapılacak, 12 spor tesisinin de bakım ve onarımı gerçekleştirilecek.

“İçerisinde bulunduğumuz Beydağı Tabiat Parkı 3 bin 300 dönümlük bir alandır. Daha evvel de Tarım ve Orman Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde birinci etabı yaptık ve bu yıl da ikinci etabı yapacağız. Eş paydaş olarak Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı birlikte bu çalışmayı yürütmekteyiz. İnşallah bundan sonraki süreçte de mevcut yürüttüğümüz çalışmanın yanısıra Malatya’ya ve ülkemize hitap edecek şekilde burada bir gençlik kampı organizasyonu gerçekleştirilecek. Şehir genelinde Malatya tarihinin sportif anlamda en büyük yatırımları yapılacak.” Malatya Valisi Aydın Baruş, protokol yatırımları kapsamında gerçekleştirilecek spor yatırımları ile birlikte Malatya’nın hem futbol alanında hem de diğer sportif alanlardaki eksikliklerinin tamamlanacağını söyledi. Baruş, “Malatya’mıza 3 noktada spor kompleksi yapılıyor. İlçelerimizde kapalı spor salonları, futbol sahaları, oyun alanları ve diğer yatırımlar ile birlikte Malatya’mız önümüzdeki bir yıl içinde çok önemli tesislere sahip olacaktır” dedi. Törendeki konuşmasında Malatya yaptıkları ve yapacakları yatırımları anlatan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, şehir merkezinde yapımı devam eden tam olimpik yüzme havuzunu kısa sürede faaliyete açacaklarını belirtti.

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BİR TAM, İKİ YARI OLİMPİK HAVUZ

Bakan Kasapoğlu, konuşmasında şu bilgileri aktardı: “İki adet yarı olimpik yüzme havuzumuzun yanısıra şehir merkezinde inşaatı devam eden tam olimpik yüzme havuzumuz var. İnşallah ağustos ayında açmayı planlıyoruz. Yatırımlarımız arasında gençlerimizin yeteneklerini geliştirebilecekleri, kendilerinin mekanı olan gençlik merkezlerimiz; ülkemizin dört bir yanından değerli gençlerimizi misafir edeceğimiz gençlik kamplarımız; 4 bin 444 seyirci kapasiteli spor salonumuz ve yine jimnastik noktasında hem ulusal hem uluslararası müsabakaların, organizasyonların gerçekleştirileceği jimnastik salonumuzun olduğu spor salonları; sentetik yüzeyli mahalli sahalarımız, tesislerimiz, basketbol, voleybol alanlarımız, tenis kortlarımız, üniversitemizde yer alacak olan cirit sahamız, hokey salonumuz var. Ayrıca bilindiği gibi basketbol kampanyamız var; 10 bin pota kapsamında, 200 adetini inşallah Malatyamıza armağan ediyoruz. Bu yatırımlar, Malatyamızın gençlerine Malatyamızın kadınlarına emanet.”

Bakan Kasapoğlu’ndan belediye ziyareti

Malatya’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bir süre önce Büyükşehir Belediye Meclisinden Bakan Kasapoğlu için “Fahri Hemşehrilik Beratı” kararı alınmış olması dolayısıyla “Tüm hemşehrileri adına kendilerine hoşgeldiniz diyorum” dedi. Malatya Büyükşehir Belediye binası girişinde çiçekle karşılanan Bakan Kasapoğlu, Başkanlık Makamına geçerek, Başkan Gürkan’la bir süre görüştü. Bakan Kasapoğlu, Başkanlık Makamında Malatya Büyükşehir Belediyesi Şeref Defterini imzaladı. Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, günün anısına Bakan Kasapoğlu’na Malatya halısı ile sedefli tablo hediye etti.