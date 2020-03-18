Malatya Teknopark'ta bitkisel solüsyonlu 3 katmanlı maske üretildi: Teknokentimizde geliştirilen maske 24 saat koruma sağlamaktadır

Malatya Teknopark'ta bitkisel solüsyonlu 3 katmanlı maske üretildi: Teknokentimizde geliştirilen maske 24 saat koruma sağlamaktadır
İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'ta, bitkisel bir solüsyonla kaplanmış bariyere sahip 3 katmanlı maske üretildi. Maskedeki orta katmanın, bitkisel uçucu yağlar, biyo uyumlu hidrojeller ve biyouyumlu polimer yapılar kullanılarak oluşturulduğunu belirten Teknopark Genel Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Adnan Fatih Kocamaz, "Piyasada var olan eşlenikleri 4-6 saat arası koruma sağlayabilirken Teknokentimizde geliştirilen maske 24 saat koruma sağlamaktadır" dedi.
Teknopark Genel Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Adnan Fatih Kocamaz, yazılı açıklamasında, Malatya Teknokent faaliyeti sürdüren bir firmanın enfekte olma riskini ortadan kaldıran bitkisel solüsyonla kaplanmış bariyere sahip 3 katmanlı maske ürettiğini bildirdi.
Faydaları ispatlandı
Maskedeki orta katmanın, bitkisel uçucu yağlar, biyouyumlu hidrojeller ve biyo uyumlu polimer yapılar kullanılarak oluşturulduğunu belirten Kocamaz, şöyle devam etti:
"En önemli özelliği orta kısımdaki nonwoven kumaşa emdirilen solüsyonun doğal ve bitkisel uçucu yağ̆lardan oluşan bir mix karışım ö̈zelliğ̆ine sahip olmasıdır. Bu solüsyon iç̧erisinde kullanılan bileş̧enler dünyanın en önde gelen bilimsel makalelerin yayınlandığı Web of Science'daki ilgili bilimsel yayınlarda, bu konuda yapılan doktora ve yüksek lisans tezlerinin yanı sıra eski çağlardan beri sağlık alanında kullanıldığı ve solüsyon iç̧eriğinin antibakteriyel, antifungal, antiviral özelliklere sahip olduğ̆u ve faydaları ispatlanmış̧tır. Doğal, bitkisel aynı zamanda da biyo uyumlu olması, insanlar ve hayvanlar üzerinde hiç bir yan etkisi olmadığ̆ını kanıtlanmaktadır."
'24 saate kadar koruma özelliğinin devam ettiği belgelenmiştir'
Kocamaz, maskenin laboratuvarda test edildiğini ifade ederek şunları kaydetti:
"Malatya Teknokent'te geliştirilen maske İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı tarafından test edilerek 24 saate kadar koruma özelliğinin devam ettiği belgelenmiştir. Bu özelliğiyle diğer maskelerden ayrılmaktadır.
Piyasada var olan eşlenikleri 4-6 saat arası koruma sağlayabilirken Teknokentimizde geliştirilen maske 24 saat koruma sağlamaktadır. Geliştirilen maskenin bu üstün özelliklerinden dolayı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden çok yüklü miktarlarda sipariş verilmeye başlanmıştır."