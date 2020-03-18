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MALATYA

Malatya Teknopark'ta bitkisel solüsyonlu 3 katmanlı maske üretildi: Teknokentimizde geliştirilen maske 24 saat koruma sağlamaktadır

İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'ta, bitkisel bir solüsyonla kaplanmış bariyere sahip 3 katmanlı maske üretildi. Maskedeki orta katmanın, bitkisel uçucu yağlar, biyo uyumlu hidrojeller ve biyouyumlu polimer yapılar kullanılarak oluşturulduğunu belirten Teknopark Genel Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Adnan Fatih Kocamaz, "Piyasada var olan eşlenikleri 4-6 saat arası koruma sağlayabilirken Teknokentimizde geliştirilen maske 24 saat koruma sağlamaktadır" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Teknopark Genel Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Adnan Fatih Kocamaz, yazılı açıklamasında, Malatya Teknokent faaliyeti sürdüren bir firmanın enfekte olma riskini ortadan kaldıran bitkisel solüsyonla kaplanmış bariyere sahip 3 katmanlı maske ürettiğini bildirdi.

Faydaları ispatlandı

Maskedeki orta katmanın, bitkisel uçucu yağlar, biyouyumlu hidrojeller ve biyo uyumlu polimer yapılar kullanılarak oluşturulduğunu belirten Kocamaz, şöyle devam etti:

  • "En önemli özelliği orta kısımdaki nonwoven kumaşa emdirilen solüsyonun doğal ve bitkisel uçucu yağ̆lardan oluşan bir mix karışım ö̈zelliğ̆ine sahip olmasıdır. Bu solüsyon iç̧erisinde kullanılan bileş̧enler dünyanın en önde gelen bilimsel makalelerin yayınlandığı Web of Science'daki ilgili bilimsel yayınlarda, bu konuda yapılan doktora ve yüksek lisans tezlerinin yanı sıra eski çağlardan beri sağlık alanında kullanıldığı ve solüsyon iç̧eriğinin antibakteriyel, antifungal, antiviral özelliklere sahip olduğ̆u ve faydaları ispatlanmış̧tır. Doğal, bitkisel aynı zamanda da biyo uyumlu olması, insanlar ve hayvanlar üzerinde hiç bir yan etkisi olmadığ̆ını kanıtlanmaktadır."

'24 saate kadar koruma özelliğinin devam ettiği belgelenmiştir'

Kocamaz, maskenin laboratuvarda test edildiğini ifade ederek şunları kaydetti:

  • "Malatya Teknokent'te geliştirilen maske İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı tarafından test edilerek 24 saate kadar koruma özelliğinin devam ettiği belgelenmiştir. Bu özelliğiyle diğer maskelerden ayrılmaktadır.
  • Piyasada var olan eşlenikleri 4-6 saat arası koruma sağlayabilirken Teknokentimizde geliştirilen maske 24 saat koruma sağlamaktadır. Geliştirilen maskenin bu üstün özelliklerinden dolayı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden çok yüklü miktarlarda sipariş verilmeye başlanmıştır."

Bu kuaförde maskesiz tıraş olmak yasak: Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor herkesin birbirine yardımcı olması lazım
FOTOĞRAF 5
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Yeni tip Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında Erzurum’da bulunan berberler de tedbirlerini aldı. Berberlere gelen müşteriler ilk önce kolonya ile dezenfekte ediliyor. Ardından müşterilere tıraştan önce maske dağıtan berberler kendi maskelerini takmayı da unutmuyor.
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Ellerine eldiven takan berberler, müşterilerle olabildiğince az temas etmeye çalışıyor.
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Her tıraştan sonra makasları ve tıraş malzemelerini dezenfekte eden berberler müşterilerin sıra bekleme sırasında etkilenmemeleri için ise randevu sistemini kullanıyorlar.
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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan berber Tolga Gürbüz, virüsten korunmak amacıyla böyle bir önlem aldıklarını belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:
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“Virüsten korunmak amaçlı ülkemizin her kesiminde olduğu gibi bizde işletmemizde önlemimizi aldık. Bizler salonumuzda müşterilerimize ve kendimize maske takma zorunluluğu getirdik. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor herkesin birbirine yardımcı olması lazım. Bizde maske ve eldivenlerimizi takarak daha hijyen bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz.”
Bu kuaförde maskesiz tıraş olmak yasak: Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor herkesin birbirine yardımcı olması lazım
Erzurum'da bir kuaför salonu sahibi tıraş olmaya gelen müşterilerine korona virüsüne önlem almak amacıyla önce maske takıp sonra tıraş ediyor. Hem müşterilerin hem berberlerin maskeli olduğu kuaför salonunda tıraştan önce ve sonra ellerde dezenfekte ediliyor. Berber Tolga Gürbüz, "Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor herkesin birbirine yardımcı olması lazım. Bizde maske ve eldivenlerimizi takarak daha hijyen bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz.” dedi.

Koronavirüs kelle paça çorbasına talebi arttırdı: Şimdilerde iki günde bir geliyorum
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Tüm dünyada etkili olan koronavirüs vakalarının Türkiye’de görülmesinin ardından sakatat tüketimi arttı. Sakatatın her türünün bolca tüketildiği Adana'da, özellikle kelle paça çorbasına olan talep arttı. Kolajen, vitamin ve mineral bakımından zengin olan, bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen, özellikle sonbahar ve kış aylarında tüketilen kelle paça çorbası, vakaların görülmesinin ardından kentte yoğun olarak tüketilmeye başlandı.
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Son günlerde kelle paça çorbası satışlarında artışın olduğunu belirten restoran işletmecisi Mesut Erdoğan, daha önce haftada bir kez gelen müşterilerin, 2- 3 kez gelmeye başladığını söyledi. Kelle paça çorbasının bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle haftada en az 2 kez tüketilmesi gerektiğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:
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Önermemizin sebebi, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bol miktarda kolajen, mineral ve vitamin olduğunu her zaman dile getiriyoruz. Ama insanlar, soğuk aylarda, kış aylarında kelle paçaya yaklaşıyorlardı. Benim önerim, illa vücudun düşmesi, salgının çıkmasını beklemeden kelle paçanın haftada en az 2 kez tüketilmeli. Gelişme çağındaki gençlerin ve ileri yaştaki insanların kemik gelişimi ve kemik yapısını korumak için kelle paça çorbası tüketmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim bunları söylememiz ticari olarak anlaşılabilir, ancak ilim-bilim bilen herkes bunu söylüyor. Haftada bir kez gördüğümüz müşterilerimizi, 2- 3 kez görmeye başladık.
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Koronvirüsün Türkiye'de de görüldüğünün açıklanmasının ardından hijyene daha çok önem verdiklerini belirten Muhammet Arık, ellerini daha sık yıkama başladığını ve bunun yanında kelle paça çorbası içtiğini söyledi. Kelle paçanın kış günlerinde gribe iyi geldiğini ve vücut direncini artırdığını ifade eden Arık, Kelle paça çorbasını herkese tavsiye ederim. Kelle paçayı daha önce de tüketiyorduk, ama şimdi daha sık başladık dedi.
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Virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından tedirgin olduklarını ifade eden Cennet Tabal, hijyene dikkat ettiklerini ve toplu taşıma araçlarını daha az kullanmaya başladıklarını aktardı. Bunun yanında beslenme amacıyla ailecek kelle paça çorbası içmeye geldiklerini anlatan Tebel, Kelle paça çorbasının Adana'da meşhur. Kış günlerinde sağlığımıza faydalı ama koronavirüse de faydalı oluğunu düşünüyorum. Bu yüzden herkese tavsiye ediyorum. Daha önceleri haftada bir çorba içmeye gelirken, şimdilerde iki günde bir geliyorum. Biz faydasını görüyoruz. Soğuk algınlığını önlüyor. Sağlık açısından iyi, metabolizmayı çalıştırıyor diye konuştu.
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Koronavirüs kelle paça çorbasına talebi arttırdı: Şimdilerde iki günde bir geliyorum
Adana'da da özellikle içerdiği kolajen, vitamin ve minerallerle bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen kelle paça çorbasına, koronavirüs vakaları sonrası talep arttı. Restoran işletmecisi Mesut Erdoğan, "Önermemizin sebebi, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bizim bunları söylememiz ticari olarak anlaşılabilir, ancak ilim-bilim bilen herkes bunu söylüyor. Haftada bir kez gördüğümüz müşterilerimizi, 2- 3 kez görmeye başladık." derken, virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından tedirgin olduklarını ifade eden Cennet Tabal, ise "Daha önceleri haftada bir çorba içmeye gelirken, şimdilerde iki günde bir geliyorum" ifadelerini kullandı.
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