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MALATYA

Malatya Valiliğinden “kiliseye tehdit” iddialarına açıklama: Bir kişi gözaltına alındı

Malatya Valiliği, Kurtuluş Kilisesi’ne yönelik tehdit iddialarına ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını, kilise yöneticileri için fiziki ekip ve yakın koruma tedbirlerinin alındığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Malatya Valiliğinden “kiliseye tehdit” iddialarına açıklama: Bir kişi gözaltına alındı
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "kiliseye tehdit" iddialarıyla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurtuluş Kiliseleri Derneği Malatya Şube yöneticilerinin konu ile ilgili müracaatları sonucu, müracaatlarında bahsi geçen T.A, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alınarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmiştir. Cumhuriyet Savcılığınca ilgili şahıs tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ve mahkemece adli kontrol kararı verilmiştir. Ayrıca kilise yöneticileri için fiziki ekip ve yakın koruma tedbirleri alınmıştır."

Bu balıkların gizemi çözülemiyor: Öldüklerinde cenaze töreniyle gömülüyorlar
FOTOĞRAF 6
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Arguvan ilçesine bağlı Kızık Mahallesi'nde bulunan bölge sakinlerinin 'Balıklı Çeşme' olarak adlandırdıkları çeşmedeki balıkların gizemi çözülemiyor.
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Balıklı Çeşme'yle ilgili en yaygın hikaye olarak, mahallenin kuruluş yıllarında mahalle muhtarının çeşmeyi balıklardan arındırmasının ardından aile üyeleri ile birlikte peş peşe hayatını kaybetmesiyle balıkların bölgede yeniden türemesi anlatılıyor. Öldüklerinde cenaze töreni düzenlenen ve yiyenin öleceği düşünülerek çeşitli kutsiyetler atfedilen balıkların, birçok hastalığa da iyi geldiğine inanılıyor.
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Mahalle sakinlerinin çeşmeye bıraktıkları bulaşıkları da temizledikleri için kadınların uğrak yeri olan çeşme ve park, şu günler yerli-yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.
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\"Balıklar bulaşık makinesi görevi görüyor\"<br><br>Balıklarla birlikte yaşamaya alıştıklarını kaydeden mahalle sakinlerinden Sultan Türkan, “Çeşmemizde balıklarımız var. Onlar bize, biz onlara yardımcı oluruz. Çeşmeye bıraktığımız bulaşıklarımızı yıkıyorlar. Bir nevi bulaşık makinesi görevini görüyorlar. Biz onlara, onlar bize alıştı. Böyle yaşamımıza devam ediyoruz\" dedi.
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\"Ölen balıkları defnediyoruz\"<br><br>Diğer mahalle sakinlerinden Araştırmacı-Yazar Musa Aslantaş ise ölen balıkları insanlar gibi defnettiklerini kaydederek, \"Köyümüzdeki çeşmenin arka kısmında 5-6 kaynak su var. Çeşmeyi besleyen kaynaklar bunlar. Yıllar önce köyümüze dönemin valisi gelmiş. Valiye mahalle muhtarı içmesi için su verince vali bey suyun balık koktuğunu ifade etmiş. Bunun üzerine mahalle muhtarı çeşmedeki balıkları alıp köyün içerisinde bir bölgeye defin ediyor. Bir süre sonra mahalle muhtarının oğlu ve eşi ve daha sonra kendisi peş peşe vefat ediyor. Benzer olaylar daha sonra yaşanırken, bölge halkı da bu gelişmelerinin ardında balıklara bir kutsiyet atfetti\" diye konuştu.
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Bu balıkların gizemi çözülemiyor: Öldüklerinde cenaze töreniyle gömülüyorlar
Malatya Arguvan'daki Balıklı Çeşme'de bulunan, öldüklerinde cenaze töreni düzenlenen ve yiyenin öleceğine inanılan balıkların gizemi yıllardır çözülemiyor.

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