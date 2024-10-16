Malatya'da 5.9'luk depremde hamile kadın yaralandı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinde bir çok ilde hissedildi. Depremde Malatya'da bir, Şanlıurfa'da bir, Elazığ'da bir olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, can ve mal kaybı bulunmamaktadır." denildi. Deprem sonrası Malatya , Elazığ ve Şanlıurfa'da okullar bir gün süreyle tatil edildi. 187 kişi depremden etkilendi, 43 kişi tedavi altına alındı.