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Malatya'da 5.9'luk depremde hamile kadın yaralandı

Malatya'da 5.9'luk depremde hamile kadın yaralandı

15:4216/10/2024, الأربعاء
DHA
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Malatya'daki 77 artçı sarsıntı oldu.
Malatya'daki 77 artçı sarsıntı oldu.

Malatya'da 5.9 büyüklüğündeki depremin olduğu saat 10.46'dan 13.44'e kadar, bölgede büyüklükleri, 0.7 ile 3 arasında değişen 77 artçı sarsıntı oldu.

Malatya'nın Kale ilçesindeki 5.9 büyüklüğündeki depremde Şeyhçoban Mahallesi'nde Ali Kılıç'a ait tek katlı müstakil evin yan tarafına yapılan ek balkonda çökme oldu. Çökme sırasında balkonun yakınlarındaki hamile olduğu öğrenilen Hatice Kılıç (34) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kılıç, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Hatice Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


#Malatya
#Deprem
#Kale

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