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Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü: Enkaz altında kalan var

Malatya'da 6 Şubat'ta meydana gelen 'asrın felaketi'nde ağır hasar alan üç katlı binanın çöktüğü ve bir kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi. Hurda toplamak için binaya giren ve enkaz altında kalan vatandaşı kurtarmak için çalışmaların başladığı öğrenildi.

19:59 . 5/05/2023 Cuma
AA
Malatya'da ağır hasarlı bir bina kendiliğinden çöktü.

Malatya'da ağır hasarlı bir bina kendiliğinden çöktü.

Malatya'da, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan üç katlı bir bina çöktü.

Bu sırada binaya hurda toplamak için giren ve enkaz altında kalan dört kişiden üçü kendi imkanıyla kurtulurken, biri için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde bir bina kendiliğinden yıkıldı.


Bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan bölgede inceleme yaptı.


Kapı pervazlarını sökmek için binaya giren 4 kişiden 1'i enkaz altında


Vali Şahin, gazetecilere, 3 katlı ağır hasarlı ve boşaltılmış binanın kendiliğinden yıkıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Bina içinde 4 hurdacı kapı pervazlarını sökmeye çalışıyorlarmış. Bina yıkılmaya başlayınca 3'ü kaçıyor 1'i maalesef enkaz altında. Arkadaşlarımız çıkarmaya çalışıyorlar. Ağır hasarlı binalara her ne sebeple olursa olsun asla girilmemesi gerekiyor. Buralardan kapı pencere sökmek ya da benzeri şeyler almak için herhangi bir hamlede bulunmamak gerekiyor. Çünkü binaların yapısal bütünlüğü bozulmuş, her an yıkılabilir. En ufak bir titreşimde bu binalar yıkılabilir. Şehrimizde 35 bin civarında böyle ağır hasarlı bina var. Bu binaların yıkımı zaman alacak. Bu binalara girilirse hayati tehlike olur. Bugün burada gördüğümüz maalesef bunun bir örneği oldu. Sizin aracılığınızla yine söylüyorum lütfen ağır hasarlı binalardan uzak duralım."

#Malatya
#Enkaz
#Deprem
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