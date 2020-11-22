Malatya'da anne ile oğlu 1 saat arayla kalp krizi geçirerek öldü

Dünya

Japonya Başbakanı Suga: Koronavirüs aşısına tüm ülkeler adil şekilde ulaşmalı

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapılan G20 Liderler Zirvesinin açılışına video konferans ile katıldı. Konuşmasında birçokkonuya değinen Suga, koronavirüs aşısı hazır olduğunda aşıya ve tıbbi tedavilere, dünya etrafında tüm ülkelerin erişebileceği bir ortam oluşturmanın zaruri olduğunu vurguladı.