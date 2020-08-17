Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Malatyada büyük operasyon 21 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi
MALATYA

Malatya'da büyük operasyon: 21 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi

Malatya'da büyük operasyon: 21 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonda 21 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Haber Merkezi AA
Yapılan aramalarda 21 bin 500 kök Hint keneviri, 1'er ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 1 şarjör ele geçirildi.
Yapılan aramalarda 21 bin 500 kök Hint keneviri, 1'er ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 1 şarjör ele geçirildi.

Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip marifetiyle yürütülen çalışmalar neticesinde, Doğanşehir ilçesine bağlı Polatdere Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi.

  • Jandarma ekipleri şüphelinin evine ve 4 ayrı bölgede bulunan bahçesine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 21 bin 500 kök Hint keneviri, 1'er ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 1 şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Malatya'da görüntülendi: Dünyanın en zehirli yılanlarından koca engerek
GÜNDEM
Malatya'da görüntülendi: Dünyanın en zehirli yılanlarından koca engerek
Abone Ol Google News
Ankarada yeniden kısıtlama

Ankara'da yeniden kısıtlama

​Valilik alınan 9 kararı açıkladı.
Belarusun işgali

Belarus'un işgali

Putin'in 'Denizler İmparatorluğu' hayalinin önündeki son engel
Siparişlere yetişemiyor

Siparişlere yetişemiyor

​Menemene kaymağı eklediler, herkes akın etti.

Transfer itirafı

Transfer itirafı

​Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Mensah hakkında konuştu.
Kaçak elektrikçi terörü

Kaçak elektrikçi terörü

​Siverek'te kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar.
Minberin sahipleri buluşuyor

Minberin sahipleri buluşuyor

​Din adamları Mescid-i Aksa için toplanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.