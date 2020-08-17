Malatya'da büyük operasyon: 21 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi Malatya'da büyük operasyon: 21 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi Malatya'da düzenlenen operasyonda 21 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Haber Merkezi 17 Ağustos 2020, 18:01 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2020, 18:03 AA