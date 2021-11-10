Gündem Malatyada çöken bina ile ilgili gözaltına alınan dört kişiden üçü tutuklandı
MALATYA

Malatya'da çöken bina ile ilgili gözaltına alınan dört kişiden üçü tutuklandı

Malatya'da iki katlı binanın çökmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan dört kişiden üçü tutuklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Malatyada çöken bina ile ilgili gözaltına alınan dört kişiden üçü tutuklandı
Malatya'da çöken bina

Malatya İnönü Caddesi'ndeki zemin katında işletmelerin yer aldığı tek katlı binanın dün çökmesine ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sürüyor.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Bu kapsamda gözaltına alınan işletme sahibi Hikmet D. ve yanında çalışan Sebahattin C, Zeki A. ile Mehmet G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden işletme sahibi Hikmet D, Zeki A. ile Mehmet G. tutuklanırken sıhhi tesisatçı Sebahattin C adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya'da çöken binanın enkazından çıkan vatandaş: Tadilat yapan tavukçuyu 'Burası eski bina' diyerek uyardık
GÜNDEM
Malatya'da çöken binanın enkazından çıkan vatandaş: Tadilat yapan tavukçuyu 'Burası eski bina' diyerek uyardık

Malatya'da çöken binadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı
FOTOĞRAF 27
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Malatya’nın en merkez caddelerinden biri olan İnönü Caddesi Sıtmapınarı mevkiinde dün 16.50’de 2 katlı bir binanın çökmesinin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları gece 02.00 sıralarında tamamlandı.
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13 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı enkazda çalışmaların tamamlanması ile enkaz kaldırma çalışmaları başladı.
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Malatya Büyükşehir Belediyesine ait iş makinelerince moloz yığınları kamyonlarla sabaha kadar taşındı.
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Sabah saatleri ile birlikte temizlik görevlileri de olayın yaşandığı caddede temizlik çalışması başlattı. Polis ekiplerinin olay yerindeki önlemleri sürerken, araç trafiğine kapalı olan caddede yaya güvenliği de karşı şeritten kontrollü olarak verilmeye başlanıldı.
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Dün gece Malatya’ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank’da olay yerine gelerek yetkililerden bilgiler almıştı.
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Merkez Battalgazi Mahallesi Şifa Mahallesi İnönü Caddesi’nde bulunan iki katlı binada izinsiz tadilat yapılması nedeniyle binada çökme meydana gelmiş, arama kurtarma çalışmaları sonucu 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmıştı.
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ilden gelen AFAD ekipleri ile birlikte Malatya’da UMKE, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve STK’lardan oluşan toplam 447 personel yaklaşık 9 saatte arama-kurtarma çalışması tamamlandı.
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Malatya'da çöken binadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Malatya'da dün akşama doğru çöken 2 katlı binada arama çalışmaları gece yarısı sonlanırken, enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor. Olayın yaşandığı cadde belediye ekiplerince temizlenmeye başlanırken, polis ekiplerinin de çevre güvenliği devam ediyor.

Malatya'da bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı
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Malatya'da bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı
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