Malatya'da çöken bina ile ilgili gözaltına alınan dört kişiden üçü tutuklandı

Kapalıçarşı'da '09.05' gerilimi: Yürümeye devam eden kişiyi darp ettiler

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü nedeniyle yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenlendi. Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'te Kapalıçarşı'da yapılan saygı duruşu sırasında yürümeye devam eden bir kişi, çevredekiler tarafından darp edildi.