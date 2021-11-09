Gündem Malatyada çöken binada tadilat yaptığı iddia edilen esnaf gözaltında
MALATYA

Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı iddia edilen esnaf gözaltında

Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı iddia edilen iş yeri sahibi, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Malatya Valisi Aydın Baruş, binadaki çökmenin nedeninin tadilat nedeniyle olduğunun ifade edildiğini söylemişti.

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Haber Merkezi Diğer
Malatyada çöken binada tadilat yaptığı iddia edilen esnaf gözaltında
Malatya'da çöken bina

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi'nde yer alan ve zemininde işletmelerin bulunduğu iki katlı bina çöktü.

"TADİLATÇI ESNAF" GÖZALTINDA

Binada tadilat yaptığı iddia edilen iş yeri sahibi, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Malatya'da çöken binanın enkazından çıkan vatandaş: Tadilat yapan tavukçuyu 'Burası eski bina' diyerek uyardık
GÜNDEM
Malatya'da çöken binanın enkazından çıkan vatandaş: Tadilat yapan tavukçuyu 'Burası eski bina' diyerek uyardık

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Arama-kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 13 kişi yaralı kurtarıldı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, binadaki çökmenin nedeninin tadilat nedeniyle olduğunun ifade edildiğini söylemişti. Tadilat çalışmasından dolayı bir deformasyon olup olmadığı ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıklamıştı.

Malatya'da çöken binanın enkazından çıkan vatandaş: Tadilat yapan tavukçuyu 'Burası eski bina' diyerek uyardık
OYNAT 00:56
Malatya'da çöken binanın enkazından çıkan vatandaş: Tadilat yapan tavukçuyu 'Burası eski bina' diyerek uyardık
Malatya'nın en kalabalık noktalarından İnönü Caddesi'nde yer alan bir bina, büyük bir gürültüyle çöktü. Bina enkazından kendi imkanlarıyla çıkan Şemseddin Bozdemir isimli vatandaş, alt katta yer alan tavukçu dükkanının genişletilmesi için çalışma yapıldığını ve esnafı uyardığını belirtti. Bozdemir, 'Burası eski bina dikkat et.' diyorduk. 'Abi kayıtsız ol, ben onların hepsinin şeyini yaptım.' dedi. Ondan sonra bu olayla karşılaştık.' diye konuştu.

Malatya'da binanın çökme anı ve yaşanan panik anları kamerada
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Malatya'da binanın çökme anı ve yaşanan panik anları kamerada
Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde çöken 2 katlı binanın enkazından 14 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Binanın çökme anı ve yaşanan panik anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, binanın çökmesinin ardından etrafı toz bulutunun kapladığı ve vatandaşların kaçıştığı görüldü.

Malatya'da binanın çökmesinin ardından yaşanan panik anları kamerada
OYNAT 00:22
Malatya'da binanın çökmesinin ardından yaşanan panik anları kamerada
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da çöken bina enkazından 14 vatandaşın çıkarıldığını bildirdi. Öte yandan bina yıkıldıktan saniyeler sonra yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, binanın çökmesinin ardından etrafı toz bulutunun kapladığı görüldü.

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