Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı iddia edilen esnaf gözaltında
Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı iddia edilen iş yeri sahibi, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Malatya Valisi Aydın Baruş, binadaki çökmenin nedeninin tadilat nedeniyle olduğunun ifade edildiğini söylemişti.
Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi'nde yer alan ve zemininde işletmelerin bulunduğu iki katlı bina çöktü.
"TADİLATÇI ESNAF" GÖZALTINDA
Binada tadilat yaptığı iddia edilen iş yeri sahibi, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Arama-kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 13 kişi yaralı kurtarıldı.
Malatya Valisi Aydın Baruş, binadaki çökmenin nedeninin tadilat nedeniyle olduğunun ifade edildiğini söylemişti. Tadilat çalışmasından dolayı bir deformasyon olup olmadığı ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıklamıştı.