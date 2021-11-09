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MALATYA

Malatya'da çöken binanın enkazından çıkan vatandaş: Tadilat yapan tavukçuyu 'Burası eski bina' diyerek uyardık

Malatya'nın en kalabalık noktalarından İnönü Caddesi'nde yer alan bir bina, büyük bir gürültüyle çöktü. Bina enkazından kendi imkanlarıyla çıkan Şemseddin Bozdemir isimli vatandaş, alt katta yer alan tavukçu dükkanının genişletilmesi için çalışma yapıldığını ve esnafı uyardığını belirtti. Bozdemir, "Burası eski bina dikkat et.' diyorduk. 'Abi kayıtsız ol, ben onların hepsinin şeyini yaptım.' dedi. Ondan sonra bu olayla karşılaştık." diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Malatyada çöken binanın enkazından çıkan vatandaş: Tadilat yapan tavukçuyu Burası eski bina diyerek uyardık
​Malatya'da çöken binanın enkazından çıkan Şemseddin Bozdemir

Merkez Yeşilyurt ilçesinde yer alan Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki iki katlı bina, akşam saatlerinde çöktü.

Göçüğün altından kendi imkanlarıyla çıkan Şemseddin Bozdemir, gazetecilere, İnönü Caddesi'ndeki iki katlı binaya olaydan 10 dakika önce geldiğini anlattı.

"'BURASI ESKİ BİNA DİKKAT ET' DEDİK"

Binanın üst katında bulunduğunu, alt katta ise tadilat yapıldığını belirten Bozdemir, şöyle konuştu:

  • "Alt kattaki fırın daha önce boşaltılmıştı. Fırının yerini tavukçu kendi iş yerine katıyordu. Gelip geçtiğimizde, 'Nasıl ettin?' diye soruyorduk. 'Abi bir an önce hizmete açmak için uğraşıyorum.' diyordu. 'Burası eski bina dikkat et.' diyorduk. 'Abi kayıtsız ol, ben onların hepsinin şeyini yaptım.' dedi. Ondan sonra bu olayla karşılaştık."

Malatya'da çöken binanın enkazından çıkan vatandaş: Tadilat yapan tavukçuyu 'Burası eski bina' diyerek uyardık
OYNAT 00:56
Malatya'da çöken binanın enkazından çıkan vatandaş: Tadilat yapan tavukçuyu 'Burası eski bina' diyerek uyardık
Malatya'nın en kalabalık noktalarından İnönü Caddesi'nde yer alan bir bina, büyük bir gürültüyle çöktü. Bina enkazından kendi imkanlarıyla çıkan Şemseddin Bozdemir isimli vatandaş, alt katta yer alan tavukçu dükkanının genişletilmesi için çalışma yapıldığını ve esnafı uyardığını belirtti. Bozdemir, 'Burası eski bina dikkat et.' diyorduk. 'Abi kayıtsız ol, ben onların hepsinin şeyini yaptım.' dedi. Ondan sonra bu olayla karşılaştık.' diye konuştu.

"DUVAR PATLADI ORADAN ÇIKTIK"

Ölümle burun buruna geldiğini, hayatta kaldığı için sevinçli olduğunu dile getiren Bozdemir, "Tabya üzerimize çöktü. Duvar patladı, o patlaktan çıktık. 2 arkadaşımı da kendim tutup yukarıya, çatıya çektim çıkardım. Arkada İmam Hatip okulu var. O okulun duvarına bakan kısmında boşluktan kendimizi kurtardık. Ben girdiğimde 15-20 kişi vardı. Yaralılardan arkadaşlarımız var, onlardan da haber aldık. Ciddi durumlarının olmadığını öğrendik, sevindik." sözleriyle olay anını anlattı.

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