Gündem Malatyada DEAŞlı terörist polis uygulamasında yakalandı
MALATYA

Malatya haberleri: DEAŞ’lı terörist polis uygulamasında yakalandı!

Malatya'da DEAŞ’lı terörist polis uygulamasında yakalandı

Malatya’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasında, DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Daha önce hakkında işlem yapılan yabancı uyruklu bir DEAŞ’lı ise ülkesine geri gönderildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde çok sayıda ekibin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada, 5 bin 939 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranma kaydı ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan toplam 75 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Üniversiteli Gülistan'ı aramak için 7 ilden ekipler geldi
GÜNDEM
Üniversiteli Gülistan'ı aramak için 7 ilden ekipler geldi

Uygulamalarda ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 27 adet uyuşturucu nitelikte hap, bir miktar narkotik madde ele geçirildi.

Uygulamalarda tabanca le geçirildi.

DEAŞ’lı terörist sorgulanmak üzere emniyete götürüldü

Eğlence mekanları ve toplam 77 parkın da kontrol edildiği uygulamada, DEAŞ terör örgütü adına faaliyette bulunduğu şüphesiyle hakkında daha önce adli işlem yapılan yabancı uyruklu bir şahıs ile yine DEAŞ üyesi olarak aranan bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken DEAŞ’lı terörist ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Uygulamada ayrıca 13 taksi durağı, 11 muhtarlık ve 2 cami imamı da önleyici hizmetler kapsamında ziyaret edilerek sorunları dinlendi.

Maaş krizinde mutlu son

Maaş krizinde mutlu son

​Doğa Koleji öğretmenlerinin maaşlarının ödendiği açıklandı.
Ürün güvenliğidüzenlemesi TBMMde

Ürün güvenliği
düzenlemesi TBMM'de

​AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıkladı.
Açıklamam doğru olmaz

'Açıklamam doğru olmaz'

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun mektubuna ilişkin açıklama.
Doğu Akdeniz'in kilit ülkesi

Doğu Akdeniz'in kilit ülkesi

Libya'da neler oluyor? Türkiye neden asker gönderiyor?
7 ilden<br>arama ekibi

7 ilden
arama ekibi

Onlarca kişi üniversiteli Gülistan'ı arıyor.
Yetki versinler<br>biz bulalım

Yetki versinler
biz bulalım

MHP lideri Bahçeli CHP'ye tepki gösterdi.

Sürpriz imza

Sürpriz imza

Yunus Mallı kiralık olarak transfer oldu.
14-15 kişilik<br>araçlar olacak

14-15 kişilik
araçlar olacak

​Adalar Belediye Başkanı Gül yeni sistemi anlattı.
Ağlatan veli

Ağlatan veli

Şehit kızının karnesini ​emniyet müdürü aldı.
ÇED Raporu onaylandı

ÇED Raporu onaylandı

Bakan Kurum Kanal İstanbul ile ilgili önemli gelişmeyi duyurdu.
Patates öldürdü

Patates öldürdü

​Nefes borusuna kaçtı, 1 ay sonra hayatını kaybetti.
Esed<br>Halep'e saldırıyor

Esed
Halep'e saldırıyor

​Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç başladı.
Bugün<br>hareket edecek

Bugün
hareket edecek

​Enerji Bakanı Yavuz sondaj gemisinin yeni rotasını açıkladı.
Tehlike çanları

Tehlike çanları

Beydağ Barajı'nda kuraklık devam ederse çiftçilere su verilmeyecek.
Tüketiciyi üzeni<br>biz de üzeriz

Tüketiciyi üzeni
biz de üzeriz

İntihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen şirkete büyük ceza.
Hafter'in siyasi çözüm derdi yok

Hafter'in siyasi çözüm derdi yok

Libya diplomasisi sürüyor: Dünyanın gözü Berlin'de olacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.