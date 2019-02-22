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MALATYA

Son dakika: Malatya'da deprem - Malatya'daki depremin şiddeti

Malatya'da deprem

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre Malatya'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Rasathane, Malatya'daki depremin şiddetini Twitter adresinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Deprem, Malatya'da korkuya neden oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv.
Fotoğraf: Arşiv.

Son dönemlerde üst üste depremlerle sallanan Anadolu'da bu kez deprem haberi Malatya'dan geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre Malatya'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Rasathane, söz konusu depreme ilişkin bilgileri Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde de Çanakkale Ayvacık'ta deprem olmuş ve bölgedeki bazı yapılar yıkılmıştı. Olayda can kaybı yaşanmamıştı.

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