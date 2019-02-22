Malatya'da deprem

Son dönemlerde üst üste depremlerle sallanan Anadolu'da bu kez deprem haberi Malatya'dan geldi.Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre Malatya'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Rasathane, söz konusu depreme ilişkin bilgileri Twitter hesabı üzerinden duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde de Çanakkale Ayvacık'ta deprem olmuş ve bölgedeki bazı yapılar yıkılmıştı. Olayda can kaybı yaşanmamıştı.
#DEPREM
PUTURGE-MALATYA https://t.co/TR6fZviGSI
22.02.2019, 21:01:00 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 10.0 km#Kandilli
#DEPREM