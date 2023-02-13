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Malatya'da görev alan Çinli arama kurtarma personeli Müslüman olarak Yusuf ismini aldı

Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremin vurduğu Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Çinli Jun Cang, Müslüman olarak Yusuf ismini aldı.

18:52 . 13/02/2023 Pazartesi
IHA
Malatya'da görev alan Çinli arama kurtarma personeli Müslüman olarak Yusuf ismini aldı.

Malatya'da görev alan Çinli arama kurtarma personeli Müslüman olarak Yusuf ismini aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Malatya’ya gelen Çin Halk Cumhuriyeti arama kurtarma ekibi, Artvin'in Yusufeli ilçesinden gelen belediye ekipleri ile birlikte arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Enkazdan Kur'an-ı Kerim'i çıkardı, Müslüman oldu

Çinli arama kurtarma ekibinde görevli Jun Cang, enkaz altında Kur'an-ı Kerim’i görünce çıkartarak, Yusufeli ekibinden Sinan Kaçmaz’a teslim etti. Kaçmaz, enkaz altından çıkan Kur'an-ı Kerim'i Cang’a hediye etmeye karar verdi. Kur'an-ı Kerim'i alan Jun Cang, kelimeyi şahadet getirerek Müslüman oldu.

Yusuf ismini aldı

Bunun üzerine Kaçmaz, Çinli arama kurtarma personeline Yusuf ismini verdi.



#Deprem
#Kahramanmaraş
#Çinli
#Müslüman
#Malatya
2 saat önce
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Malatya'da görev alan Çinli arama kurtarma personeli Müslüman olarak Yusuf ismini aldı
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