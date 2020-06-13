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MALATYA

Malatya'da iki yük treni çarpıştı: Bir kişi öldü 4 kişi yaralandı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yük trenleri çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Maden ve katı yağ taşıdıkları öğrenilen iki yük treninin çarpışması sonrası iş makineleri enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Malatya'da iki yük treni kafa kafaya çarpıştı.
Malatya'da iki yük treni kafa kafaya çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre Elazığ’dan Malatya istikametine gelen bir yük treni ile Malatya’dan Elazığ istikametine giden başka bir yük treni, Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi Karabağlar Mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

Feci kazada her iki trenin makinist bölümleri demir yığınına dönerken, bölgeye çok sayıda ambulans ve arama-kurtarma ekipleri yönlendirildi.

İki yük trenin çarpıştığı kazadan ilk kareler.

Bölge halkının da yardıma koştuğu kazada, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama kurtarma ekipleri ile AFAD ekipleri tarafından demir yığınına dönen trende arama çalışmaları başlatıldı.

Kazada yaralanan İbrahim Halil Kaya, Erdoğan Batar, Yılmaz Güneş ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralı olarak kurtararak olay yerinde bekleyen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Mahmut Kaya isimli demiryolu çalışanın ise cansız bedenine ulaşıldı.
İki yük trenin çarpıştığı kazadan ilk kareler.

Maden ve katı yağ taşıdıkları öğrenilen iki yük treninin çarpışması sonrası iş makineleri de olay yerinde çalışmalara katılıyor.

Malatya'da yük trenleri çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
FOTOĞRAF 11
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Edinilen bilgiye göre Elazığ’dan Malatya istikametine gelen bir yük treni ile Malatya’dan Elazığ istikametine giden başka bir yük treni, Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi Karabağlar Mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.
Title
Feci kazada her iki trenin makinist bölümleri demir yığınına dönerken, bölgeye çok sayıda ambulans ve arama-kurtarma ekipleri yönlendirildi.
Title
Bölge halkının da yardıma koştuğu kazada, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama kurtarma ekipleri ile AFAD ekipleri tarafından demir yığınına dönen trende arama çalışmaları başlatıldı.
Title
Kazada yaralanan İbrahim Halil Kaya, Erdoğan Batar, Yılmaz Güneş ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralı olarak kurtararak olay yerinde bekleyen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Title
Mahmut Kaya isimli demiryolu çalışanın ise cansız bedenine ulaşıldı.
Title
Maden ve katı yağ taşıdıkları öğrenilen iki yük treninin çarpışması sonrası iş makineleri de olay yerinde çalışmalara katılıyor. Çok sayıda ekibin katıldığı arama çalışmalarında ise kayıp görevlinin, trenin enkazının altında kalmış olabileceği de değerlendirilerek çalışmaların bu yöne kaydırıldığı belirtildi.
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Malatya'da yük trenleri çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Malatya'da iki yük treni kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldüğü, 4 kişi ise yaralandı.


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