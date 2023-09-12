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Malatya'da inşaat iskelesi çöktü: İki işçi yaralı

Malatya’da tadilatı yapılan bir binanın inşaat iskelesinin çökmesi sonucu iki işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı işçiler H.G. ile M.G. ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

16:56 . 12/09/2023 Salı
IHA
Malatya'da iskele çöktü

Malatya'da iskele çöktü

Malatya’da tadilatı yapılan bir binanın inşaat iskelesinin çökmesi sonucu iki işçi yaralandı.

Olay, 14.40 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Güngör Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin deprem sonrası tadilatı için kurulan inşaat iskelesi çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı işçiler H.G. ile M.G. ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.



#malatya
#inşaat
#iskele
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