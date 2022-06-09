Malatya’da 'kayısı koparma' kavgası: İkisi polis altı kişi yaralandı

Olay, akşama doğru Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Aydoğan mezrası mevkiinde bulunan bir kayısı bahçesinde izinsiz meyve kopardın meselesi yüzünden D.K., E.K. ile H.M.,Y.M., E.M.,M.K. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda taraflar hafif şekilde yaralanırken, rapor almak için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran taraflar burada tekrar tartışmaya başladı.
Tarafların yakınlarının da katıldığı tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin güçlükle ayırdığı kavgada 2’si polis 6 kişi yaralanırken, 13 kişi ise gözaltına aldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ve jandarma ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY'nin Bartın güncel yapılanmasına yönelik önceki gün operasyon düzenledi. Bartın, İstanbul, Karabük ve Isparta'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı. Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 4 tüfek, altın, çok sayıda 1 dolar, bilgisayarlar, telefonlar, dergiler ve para ele geçirildi.
Operasyon sırasında bazı örgüt üyelerinin balkondan attıkları cep telefonları incelemeye alındı. Telefonların yüksek korumalı şifreye sahip olduğu belirlenirken, şifrelerin çözülmesi için çalışma başlatıldı. Ayrıca şüphelilerin yurt dışından gelen para transferleri de tespit edildi.
Yapılan soruşturma kapsamında, Bartın Gölbucağı Mahallesi'nde bulunan metruk bir binanın alt katında daha önce market olarak kullanılan depo bulundu.
Depoda temizlik ve gıda ürünlerinin bulunduğu, hepsinin markette olduğu gibi raflara sıralanarak konulduğu görüldü.
Depodan, KHK ile kamudan ihraç edilen ve cezaevinden çıkan FETÖ üyeleri ve ailelerinin ihtiyaçlarının karşılandığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında savcılık kararı ile depoda bulunan 20 ton ürün kamyona yüklenerek, Bartın Belediyesi'ne ait soğuk hava deposuna yerleştirildi.
FETÖ'nün gıda deposu ortaya çıkarıldı
FETÖ'nün gıda deposu ortaya çıkarıldı
FETÖ'nün gıda deposu ortaya çıkarıldı
Bartın'da FETÖ'nün gıda deposu ele geçirildi: Market gibi dizayn etmişler
Bartın'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin cezaevinden çıkan FETÖ üyelerine ve ailelerine yardım yaptığı depo ele geçirildi. Depoda tıpkı bir markette olduğu gibi temizlikten gıda ürünlerine kadar ürünlerin raflara konulduğu, ihtiyaç duyulan her şeyin depodan örgüt üyelerine verildiği tespit edildi.
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Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi 408 sokakta meydana geldi.
Akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrası 4 katlı Can Apartmanın bitişiğindeki yaklaşık 3 metrelik bahçe istinat duvarı çöktü.
Çökme nedeniyle apartmanın otoparkında bulunan 3 otomobil toprak altında kalırken, üst sokakta bulunan topraklardan binalara doğru toprak kayması meydana geldi.
Sesleri duyan çevredeki apartman sakinleri çökme riskine karşı tedbir amaçlı evlerini boşaltırken, 410’uncu sokakta bulunan bir gecekondu ise tahliye edildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye belediye ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Vatandaşlar, geceyi geçirmek için yakınlarının evlerine ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin misafirhanesine gitti.
Toplam 4 apartman ve 1 gecekondu boşaltılırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam etti. Tedbir amaçlı ise Birlik Mahallesi 410’uncu sokak a kapatıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan ise olay yerine gelerek bilgi aldı.
Ankara’da korku dolu anlar: Dört apartman ve bir gecekondu boşaltıldı
Ankara'da yoğun yağış nedeniyle bir apartmanın bahçe istinat duvarı yıkıldı. Apartmanın otoparkında bulunan 3 otomobil yıkılan duvarın altında kalırken tedbir amaçlı vatandaşlar tarafından toplam 4 apartman ve 1 gecekondu boşaltıldı.
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Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kocanaip Mahallesi Doktor Ekrem Paksoy Sokağı’nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kendisinden bir süredir haber alınamayan Hatice Arslan’ın (44) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri savcılıktan alınan iznin ardından eve girince Arslan’ın cesediyle karşılaştı.
Yapılan incelemelerde Arslan’ın yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.
Komşuları Arslan’ı en son 2 hafta önce eve girerken gördüğü öğrenildi.Acı haberi alan Arslan’ın yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.
Hatice Arslan’ın cansız bedeni yapılan savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.<br>Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Hatice Arslan’ın cansız bedeni yapılan savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.<br>Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Yalnız yaşayan ve evinden kötü kokular gelen kadın ölü bulundu
Yalnız yaşayan ve evinden kötü kokular gelen kadın ölü bulundu
Evden kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı: 10 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi
Bursa'da bir kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Kadının ölümü, evden gelen kötü kokular üzerine komşularının polise haber vermesiyle ortaya çıkarken, yapılan incelemelerde Hatice Arslan'ın yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.