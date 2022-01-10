Malatya’da moda tasarım öğrencileri işitme engellilere umut oldu

Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının ardından kente birçok yerli ve yabancı turist geldiğini ifade eden Keçeli, \"Gelen misafirler bizim yöresel yemeklerimizi tatmak istiyor. Geçenlerde Amerika'dan bir Türk vatandaşımız gelmişti. Bize de artıları oluyor. İster istemez gelen yerli ve yabancılar da bu yemekleri tadıyorlar. Bizim için de çok güzel bir getiri oluyor.\" diye konuştu.<br><br>