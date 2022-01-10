Malatya’da moda tasarım öğrencileri işitme engellilere umut oldu

Meslek lisesinde moda tasarımı bölümündeki öğrenciler, koronavirüs döneminde işitme engelliler için kolaylık sağlayacak şeffaf maske üretti.
Müdür Yardımcısı Mahmut Tektaş, koronavirüs sürecinde yaklaşık 400 bin maske ürettiklerini, daha sonra ise işitme engelli okulu yöneticilerinin kendilerine başvurmasıyla işitme engellere özel maske yapmaya başladıklarını belirtti.
Tektaş, “Koronavirüs sürecinde ne yapabiliriz, nasıl katkıda bulanabiliriz diye bir çalışma içerisinde girdik. Alan şefleri, öğretmen arkadaşlarla beraber öncelikle 400 bine yakın normal maske ürettik yetişkinlere ve öğrencilere yönelik. Daha sonra ilimizde işitme engelli okulu yöneticilerin böyle bir arayışta olduklarını duyduk. Okulumuza geldiler işitme engelliler için maskeye ihtiyaçları olduklarını çok araştırdıklarını ve seri bir üretim yapan yerin olmadığını söylediler. Biz de internet sitesinde araştırmaya giriştik. Sayıları kısıtlı olmakla beraber farklı maskeler gördük. 70 TL’den 130 TL’ye kadar maliyeti çok yüksek. Alan şeflerimizle beraber biz bunu yapabilir dedik. Sene başından itibaren 500’e yakın maskeyi çok uygun fiyata üretip okulumuza verdik.” dedi. "Bu iş için biz varız diyoruz"
Maskeye ihtiyaç olması durumunda üretim yapabileceklerini vurgulayan Tektaş, “İhtiyaç olması halinde ülke genelinde atölyelerimizle, alan şeflerimizle, personellerimizle bu iş için biz varız diyoruz. Maske üretimini pandemiden bu yana devam ettiriyoruz. Özellikle işitme engellilerle ilgili çocuklarımız için maske ihtiyacını sene başından itibaren ürettik. Talep gelmesi halinde üretime girişiyoruz.” şeklinde konuştu.
"Maskeler sayesinde konuşmaları daha verimli oluyor" Yaptıklarını maske sayesinde işitme engelli öğrencilerin iletişimine katkı sağladıklarını için mutlu olduklarını dile getirin tasarım öğrencisi Damlanur Karlı ise, “Çok güzel bir duygu onlara yardımcı olabileceğimiz, onların engellerini kaldırabileceğimiz, onları mutlu edebileceğimiz bir projeye imza atıyoruz. Hem onlar için mutlu oluyoruz hem de toplum için. Onlar el ve mimiklerini kullandıkları için genelde ağızlardaki maske buna engel oluyor. Bu maskeler sayesinde konuşmaları daha verimli ve daha iyi oluyor. Karşıdaki insanlara da kendilerini anlatabiliyorlar.” diye konuştu.
FOTOĞRAF 12
Kadınların bir araya gelerek yaklaşık 2 saatlik yoğun mesainin ardından hazırladıkları \"analı kızlı\" köfte, önemli ve özel günlerde tüketilmesinin yanı sıra turistik amaçla kente gelenlerin de tercih ettiği yemekler arasında yer alıyor.<br><br>Kentin vazgeçilmez yemeklerinden olan köfte, bir asrı aşkındır ilk günkü lezzetini kaybetmeden sofralarda yerini alıyor.<br><br>
Dananın sırt etinin bulgurla karıştırılarak yoğurulmasıyla dışı yapılan \"analı kızlı\" köftenin içi için de orta yağlı kıyma ve soğan kavruluyor. Başka bir tencere de ise kuşbaşı et, nohut ve salçalı su kaynatılıyor. Daha önceden hazırlanan kıyma ve soğan büyük ve küçük şekildeki hamurun içine doldurulup üzerine nohut suyu eklenerek servis ediliyor.<br><br>
Türk Patent ve Marka Kurumundan Eylül 2021'de coğrafi işaret tescili alan Malatya'nın analı kızlı köftesi, Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının ardından kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de beğenisine sunuluyor.<br><br>
Derme Kadın Kooperatifi Başkanı Reşide Keçeli, \"analı kızlı\" köftenin kentin en önemli lezzetlerinin başında geldiğini söyledi.<br><br>Kooperatifte birçok kadınla yöresel yemekleri gün yüzüne çıkardıklarını anlatan Keçeli, bunların başında \"analı kızlı\" köftenin geldiğini ifade etti.
Kent dışından gelen misafirlerin özellikle yöresel yemekleri tercih ettiğini anlatan Keçeli, \"Bu yemeği arzu edenlere paket yapıp gönderiyoruz. Meşakkatli bir yemek ama Türkiye'nin her yerine gönderebiliyoruz. Malatya'nın eskiden komşuluk ilişkileri çok sıcaktı. Kadınlar bir araya gelip her gün bir evde bu zor yemekleri yapıyorlardı. Artık komşuluk ilişkileri azalıyor. Artık bu yemekler belli yerlerde yapılıyor. Zor ve uğraştırıcı bir yemek.\" dedi.<br><br>
Keçeli, kooperatifin 2019'da kurulduğunu, o günden bu yana İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlere talep doğrultusunda yemeği gönderdiklerini kaydetti.<br><br>
Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının ardından kente birçok yerli ve yabancı turist geldiğini ifade eden Keçeli, \"Gelen misafirler bizim yöresel yemeklerimizi tatmak istiyor. Geçenlerde Amerika'dan bir Türk vatandaşımız gelmişti. Bize de artıları oluyor. İster istemez gelen yerli ve yabancılar da bu yemekleri tadıyorlar. Bizim için de çok güzel bir getiri oluyor.\" diye konuştu.<br><br>
\"En nadide köfte yemeklerinden\"<br><br>Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Zeki Saygı ise Malatya'nın 17 ürününün coğrafi işaret belgesi olduğunu söyledi.<br><br>Kentte yaklaşık 80 çeşit köfte yapıldığını dile getiren Saygı, \"Malatya'nın en nadide köfte yemeklerinden bir tanesi de analı kızlıdır. Evlere veya kente dışarıdan bir misafir geldiğinde mutlaka bu yemek yapılır.\" dedi.
Analı kızlı köftenin yaklaşık bir asırdır Malatya'nın hakim yemeklerinden olduğunu vurgulayan Saygı, \"Malatya'nın zengin kültürünü, sanatını, gastronomisini ön plana çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Esnafımız da muhteşem bir ivme kazandı. İnsanlar gittikleri illerde o ilin en meşhur yemeği ve yöresel yemeğini tercih ediyor. 5-10 yıl önce belki analı kızlı köfteyi bir iki yerde yiyebilirdiniz ama şimdi hem lokantalarımızda hem kadın kooperatiflerimizde bulunuyor.\"
Malatya'nın tescilli lezzeti 'Analı kızlı' köfte Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Tescilli lezzet: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Kadınların imece usulüyle yaptığı ve Osmanlı'nın son dönemlerinden bu yana tüketilen Malatya'nın tescilli lezzeti "analı kızlı" köfte, Türkiye'nin dört bir yanında damakları tatlandırıyor.
FOTOĞRAF 10
Türkiye’de son bir hafta içerisinde COVID-19 vaka sayısında yaşanan hızlı artış, yeni kuralların tartışılmasına neden oldu. Şimdiye kadar görülen en yüksek vaka sayısının 63 bin olduğu kabul edildiğinde, 66 bin vaka ile rekor kırılırken, bu rakamın birkaç hafta içerisinde pik yapacağı ve 100 bini göreceği belirtiliyor.
Bu kapsamda rakamların daha da yükselmesi halinde alınacak önlemler, özellikle de okulların ve üniversitelerin durumu masaya yatırılıp bir yol haritası hazırlanmaya başlandı.
Vaka sayısı 10 gün içinde 3 kat arttı. Sabah'ın haberine göre,;yapılan toplantılarda, vakaların birkaç hafta içerisinde 100 bine ulaşacağı yorumları yapıldı. Verilere göre, en yüksek test pozitiflik oranı yüzde 14.29, salgının üreme hızı 1.21 oldu. 100 binde haftalık vaka sayısı 343’e yükseldi.
VAKALAR ARTTI, ÖLÜMLER AZALDI<br><br>Ölümlerin 7 günlük ortalamalı değeri ise bir hafta içinde yüzde 11 geriledi. Uzmanlar, “Salgının üreme hızını hesaba katarsak, günlük vaka tahminen 90-100 bine kadar çıkabilir. Bu civarda pik yaparız. Ankara’da, İstanbul’da vaka sayısı hızla artıyor. Virüs, aileden birisinde ortaya çıkışının 1-3’üncü gününde diğerlerinde de ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.<br>
YOĞUN BAKIMLARIN % 90’I AŞISIZ<br><br>Pandeminin dünyadaki seyrine bakıldığında, ABD’de 1 milyonun üstünde yeni COVID-19 vakası ile rekor kırıldığı, hastaneye müracaatların arttığı ancak yoğun bakım ve oksijen desteği ihtiyacının önceki dalgalara oranla daha az olduğu saptandı. Hastane kabullerinin yüzde 50-65’inin başka bir sorun için gelip pozitif çıkanlardan oluştuğu belirtildi. İngiltere’de yoğun bakımlarda yatanların yüzde 90’ının aşısızlardan oluştuğu bilgisi paylaşıldı.<br>
YENİ TEDBİR ÖNERİLERİ<br><br>Yapılan değerlendirmelerde noktasal bazı önlemlerin alınması gündeme geldi. Buna ilişkin kararların sömestr tatiliyle birlikte hayata geçirilebileceği dile getiriliyor.
İşte o önerilerden bazıları;<br><br>YÜZDE 50 SINIRLAMASI: Tiyatro, Sinema, konser, lokanta gibi mekânlarda yüzde 50 kapasite sınırlaması getirilmesi değerlendiriliyor.
MEKANLARA 3. DOZ ŞARTI: Türkiye’de, bir hafta sonunda 200 bin seyircinin stadyumlara gittiği, bunun da vaka patlamasına etkisi olduğu belirtilirken, Türkiye Futbol Federasyonu’nun maçlara girişte 3. doz şartı getirmesinin, kapalı mekanlarda da uygulanabileceği konuşuluyor.
SÖMESTR UZASIN: Okullarda yüz yüze eğitimin devam etmesi kararına rağmen, 21 Ocak-7 Şubat tarihleri arasındaki sömestr tatili ile yaşanacak kesintinin önemli sonuçları olacağı, karantina altına alınan sınıf sayılarında artış yaşandığı, uzun tatilin bunun kesintiye uğramasını sağlayacağı değerlendiriliyor.
FİNALLERDEN SONRA MOLA: Üniversitelerde final sınavlarının ardından ara verilmesi de öneriliyor.
Yasaklar geri dönebilir: Yüzde 50 sınırlaması ve 3. doz şartı
Türkiye'de son bir hafta içerisinde COVID-19 vaka sayısında yaşanan hızlı artış, yeni kuralların tartışılmasına neden oldu. Şimdiye kadar görülen en yüksek vaka sayısının 63 bin olduğu kabul edildiğinde, 66 bin vaka ile rekor kırılırken, bu rakamın birkaç hafta içerisinde pik yapacağı ve 100 bini göreceği belirtilirken herkes Kapanma olacak mı? Okullar ve restoranlar kapanacak mı? Sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...