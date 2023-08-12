Malatya'da peş peşe korkutan iki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.39'da merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6,35 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Yaklaşık bir dakika sonra yine Malatya Yeşilyurt 4.5 büyüklüğünde bir depremle sallandı. 16.40'da meydana gelen depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu açıklandı.
- Depremin çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.
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Yeşilyurt Belediye Başkanı: Olumsuz bir durum yok
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum yok" dedi.
- AFAD'tan yapılan açıklamada da "An itibariyle olumsuz bir durum yok" denildi.