Malatya'da sulama kanalına düşen 2 çocuk boğuldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20'de aşı mesajı: Türkiye'nin ürettiği aşıyı tüm insanlığın hizmetine sunacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı G-20 Liderler Zirvesi'nde konuştu. Koronavirüs salgını sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyanın iyi bir imtihan veremediğini belirten Erdoğan, "Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.