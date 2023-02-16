Malatya’da vatandaşlar hasarlı binalardan eşyalarını taşımaya başladı

Malatya’da bazı ev sahipleri, depremden hasar gören binalardaki eşyalarını vinç yardımı ile taşımaya çalışıyor.

Hasarlı binadan eşyalarını çıkartan Ufuk Yerli, “Malatyalıyım, gördüğünüz gibi eşyalar ortada. Arkadaşımızın evini boşaltıyoruz. Onun evi de bayağı bir hasar gördü. Bina orta hasarlı çıktı ama yine de güvenli olmadığı için bizler boşalttık. Her ihtimale karşı oraya gidip oturmaktansa boşaltmak en mantıklısıydı ” dedi.