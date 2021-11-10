Malatya'daki bina göçüğüne ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Teknoloji

Facebook ve Instagram hassas reklam hedefleme gruplarını devre dışı bırakıyor

Facebook ve Instagram; din, ırk, siyasi görüş ya da benzer 'hassas' reklam hedefleme gruplarını ortadan kaldırıyor. Şirket, bu seçeneklerin olumsuz deneyimlere neden olabileceğini özellikle belirtiyor. Reklamverenler, 19 Ocak 2022'den itibaren bu kategorileri baz alarak reklamların kategorizasyonunu değiştiremeyecek.