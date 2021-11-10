Gündem Malatyadaki bina göçüğüne ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi
MALATYA

Malatya'daki bina göçüğüne ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Malatya'da bir binada yaşanan göçüğe ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Göçük altından çıkarılan ve hastanede tedavi edilen Mehmet G'nin adliyeye ayağı alçılı halde geldiği görüldü.

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Haber Merkezi AA Diğer
Malatyadaki bina göçüğüne ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi
Malatya'da dün 2 katlı bina çökmüştü.

Malatya'da bir binada yaşanan göçüğe ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

İnönü Caddesi'ndeki zemin katında işletmelerin yer aldığı tek katlı binada dün yaşanan çökmeye ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sürüyor.

ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bu kapsamda gözaltına alınan işletme sahibi Hikmet D. ve yanında çalışan Sebahattin C, Zeki A. ile Mehmet G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar adliyeye sevk edildi.

Göçük altından çıkarılan ve hastanede tedavi edilen Mehmet G'nin adliyeye ayağı alçılı halde geldiği görüldü.

Malatya'da göçükten saniyelerle kurtulan şahıs yaşanan dehşeti anlattı
GÜNDEM
Malatya'da göçükten saniyelerle kurtulan şahıs yaşanan dehşeti anlattı

Malatya'da binanın çökme anı ve yaşanan panik anları kamerada
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Malatya'da binanın çökme anı ve yaşanan panik anları kamerada
Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde çöken 2 katlı binanın enkazından 14 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Binanın çökme anı ve yaşanan panik anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, binanın çökmesinin ardından etrafı toz bulutunun kapladığı ve vatandaşların kaçıştığı görüldü.

Malatya'da binanın çökmesinin ardından yaşanan panik anları kamerada
OYNAT 00:22
Malatya'da binanın çökmesinin ardından yaşanan panik anları kamerada
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da çöken bina enkazından 14 vatandaşın çıkarıldığını bildirdi. Öte yandan bina yıkıldıktan saniyeler sonra yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, binanın çökmesinin ardından etrafı toz bulutunun kapladığı görüldü.


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